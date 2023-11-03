С кофе, сэндвичами и десертами: на Соломенке открыли кофейню KYІV GAMIR COFFEE

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Ирина Маймур
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На Воздухофлотском проспекте заработала кофейня KYІV GAMIR COFFEE.

Заведение открыла семейная пара.

«Мы хотим развивать украинскую экономику, платить налоги и создавать рабочие места. Хотим, чтобы здесь и сейчас, даже в условиях войны, мы вместе работали на одну цель», — рассказывает владелица Валерия.

В кафе предлагают все виды кофейных напитков, какао, чаи, комбуча и лимонады. К ним можно заказать десерты (наполеон, шу, эклеры, паштейши), киши и сэндвичи.

KYЕВ GAMIR COFFEE позиционирует себя как pet friendly.

В настоящее время в заведении действует скидка для военных 10%.

Цены: эспрессо — 35/45 грн, флет-вайт — 65 грн, фильтр-кофе — 50/60 грн, тыквенный латте — 75 грн, какао — 50/70 грн, имбирный чай — 65/120 грн, наполеон (кокосовый, фисташковый) — 85 грн, шу — 65 грн, канеле — 45 грн, паштейши — от 55 грн, киш — 135 грн, сэндвичи — от 125 грн

Адрес: Воздухофлотский проспект, 18/2

Режим работы: по будням — с 08:00 до 21:00, по выходным — с 10:00 до 18:00

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Фото: KYЕВ GAMIR COFFEE

Опубликовано: 03 ноября 2023
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