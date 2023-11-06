ВПЛ могут получить бесплатное жилье на Киевщине: какие условия

По проекту благотворительного фонда " Жизнелюб" "Хата поруч" семьи ВПЛ могут получить жилье и работу в селе Медвин Киевской области.

В рамках проекта семье будет предоставлен дом. Работоспособные члены семьи получат работу, а дети пойдут в школу или в детский сад. Предпочтение будут иметь семьи с детьми бабушками, дедушками и людьми с инвалидностью.

"Жизнелюб" ищет людей, которые смогут работать по следующим должностям: семейный врач, начальник отдела образования, бухгалтер отдела образования, руководитель коммунального предприятия, проектный менеджер, юрист, главный специалист по международному сотрудничеству и главный специалист отдела экономического развития.

Для участия в проекте необходимо заполнить заявку по ссылке.

Фото: Армия информ