ВПЛ могут получить бесплатное жилье на Киевщине: какие условия

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Валерия Гуржий
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По проекту благотворительного фонда " Жизнелюб" "Хата поруч" семьи ВПЛ могут получить жилье и работу в селе Медвин Киевской области.

В рамках проекта семье будет предоставлен дом. Работоспособные члены семьи получат работу, а дети пойдут в школу или в детский сад. Предпочтение будут иметь семьи с детьми бабушками, дедушками и людьми с инвалидностью.

"Жизнелюб" ищет людей, которые смогут работать по следующим должностям: семейный врач, начальник отдела образования, бухгалтер отдела образования, руководитель коммунального предприятия, проектный менеджер, юрист, главный специалист по международному сотрудничеству и главный специалист отдела экономического развития.

Для участия в проекте необходимо заполнить заявку по ссылке.

Фото: Армия информ

Опубликовано: 06 ноября 2023
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