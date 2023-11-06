В Украине запустили проект для женщин, пострадавших от войны

L'Oréal Украина вместе с Национальным реабилитационным центром "Несокрушимые" запустили Всеукраинский социальный проект "Не до красоты", цель которого помочь женщинам избавиться от следов войны на лице и теле и залечить душевные раны.

Об этом пишет Первое медицинское объединение Львова.

Среди пострадавших от войны немало женщин, ежедневно видящих в зеркале напоминание о пережитом. Они стремятся стереть эту память со своих тел и лиц. Несмотря на это, часто слышат фразу "главное, что жива", в то время как они имеют большое желание вернуть свою привычную красоту и душевное равновесие.

Каждая участница проекта «Не до красоты» получит консультацию квалифицированных специалистов по пластической хирургии, эстетической медицине, ментальному здоровью и, при необходимости, других врачей. В зависимости от последствий физической травмы будет выбрана индивидуальная тактика лечения: оперативное вмешательство, шлифование рубцов, косметологические процедуры.

Также с каждой участницей будут работать специалисты по ментальному здоровью: пациентки смогут посетить сеансы телесно-ориентированной и разговорной психотерапии, где им помогут снова принять себя и свое тело.

Все эти услуги будут предоставляться женщинам на безвозмездной основе. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться по ссылке .