На двух улицах Винницы обустроили "венские остановки": что это и для чего нужны

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Валерия Гуржий
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В Виннице на двух улицах с трамвайными путями обустроили "венские остановки".

Об этом сообщили "Пассажиры Киева".

"Венские остановки" подогнаны именно под уровень нижней ступени вагонов Tram 2000, что обеспечивает лучшую доступность. Автобусные же остановки оборудованы касельскими бордюрами, позволяющими водителям подъезжать вплотную к посадочной зоне. Такие остановки обустраивают в странах ЕС для маломобильных пассажиров.

Обустройство остановок произошло в рамках реконструкции улицы Батожской от железнодорожного вокзала до улицы Академика Янгеля. Здесь проложили новые трамвайные пути, обновили остановки, тротуары и озеленения, создали велоинфраструктуру.

Добавляется, что тротуары асфальтированы и пусты — нет уличной мебели, а велодорожки физически не отделены от пешеходной зоны.

Фото: Пассажиры Киева

Опубликовано: 07 ноября 2023
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