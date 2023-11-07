7 студий в Киеве, где можно записать подкаст

Термин "подкастинг" придумал в 2004 году британский журналист Бен Хаммерсли: он объединил слова "broadcasting" (вещание) и iPod. С этого времени подкастинг стал целой сферой производства и распространения контента, а подкаст – новым форматом.

По сути, это аудиопрограммы в жанре классического разговорного радио, и в то же время – один из наиболее эффективных маркетинговых каналов, который активно используют предприниматели.

Рассказываем, где можно записать подкаст в Киеве. В некоторых студиях также можно проводить стримы, вебинары, записывать влоги и другие аудио- и видеоформаты.

Прищепкин Event-Team

Одна из самых известных киевских студий подкастов и стримингов, или, как называют себя основатели, ивент-агентство полного цикла. Здесь блоггеры и создатели контента могут записывать и снимать собственные проекты, а также проводить стриминги с участием одного и более участников.

В распоряжении студии: пульт микшерный RODE Caster Pro, микрофоны RODE Podmic, микрофонные стойки, наушники, кабели. Также комплект для видеосъемки, включающий в себя камеры Sony FullHD и видеопульт Blackmagic FullHD. Уютная звуко/светоизолированная студия в стиле лофт, многокамерная безмонтажная съемка, мультитрековый микшерный пульт с Bluetooth, комплект светового оборудования, wi-fi и кофемашина.

Проекты: «Хит-парад 12-2» на радио «Промінь», подкаст «Разговоры» с Андреем Москалюком, подкаст «Закрутка», подкаст «Аудиенция» и другие.

Цены: Аудиоподкаст с одним-двумя участниками – час – 1000 грн (каждый следующий час – 500 грн), 3-4 участника – час – 1500 грн (каждый следующий час – 750 грн), видеоподкаст с одним-двумя участниками – 2 часа – 4000 грн (каждый следующий час – 1500 грн), 3-4 участника – 2 часа – 5000 грн (каждый следующий час – 2000 грн).

Адрес: Киев, улица Бакинская, 37-Д (недалеко от станции метро «Дорогожичи»).

Сайт

Syndicate Production

Студия на украинском рынке с 2006 года. С 2015 года Синдикат сосредоточился на создании подкастов, которых с тех пор выпустили около тысячи.

Студия оборудована всем необходимым – всегда есть свет (на случай блекаутов используют EcoFlow), качественная звукоизоляция, профессиональные микрофоны и стойки к ним, микрофонные обработки, рекордер, наушники, компьютер.

Проекты: "Закрыл раунд", "Почему ей не все равно" (Divoche media), "Київ навстіж", "Как вам удалось", "Шо ти?" и другие.

Цены: запись подкаста – час – 500 грн (монтаж самостоятельно), заказ под ключ (запись и монтаж) с готовым подкастом – 1500 грн за выпуск. Монтаж подкаста, записанного дистанционно – 1000 грн за выпуск. Стоимость изготовления видео подкаста (съемка в три камеры и монтаж) – 6000 грн за выпуск. Аренда студии для записи военных аудиоподкастов – бесплатно. 20% каждого подкаста перечисляют в Фонд Сергея Притулы.

Адрес: студия находится недалеко от Печерского моста (станция метро «Зверинецкая»), точный адрес можно узнать, написав в телеграмм: t.me/fromka7

Сайт

Parallax

Концепция студии предусматривает формат видео подкаста – два или три спикера, сидящих друг напротив друга в наушниках и говорящих в микрофонах на пантографах. Съемку проводят с трёх ракурсов. Помещение студии также используется для записи видеоблогов, ведения онлайн трансляций, вебинаров и онлайн уроков.

Среди услуг: хорошая звукоизоляция, специальные микрофоны и микшер, оптоволоконный интернет, качественное освещение. Оборудование: камера BMPCC4K, динамические микрофоны Rode PodMic, микшер-рекордер Rode Caster Pro, LED-лампа Godox FV200.

Цены: Аренда – запись видеоподкаста без монтажа (съемка на 3-4 камеры, три микрофона, запись звука на микшер) до 3 часов – 5000 грн, каждый дополнительный час – 1000 грн. Под ключ – с монтажом (съемка на 3-4 камеры, цвет, мультикам, сведение звука, постоянный свет) до 3 часов – 7000 грн, каждый дополнительный час – 1000 грн. Стоимость услуг можно сформировать индивидуально.

Адрес: Киев, переулок Лаврский, 9

Сайт

Universal Studio

Наверное, самая впечатляющая по площади и интерьеру студия. Считается самой большой интерьерной фото- и видеостудией Украины, и, как утверждают ее владельцы, одной из самых больших в Европе. Ее площадь – 3500 квадратных метров.

Ключевая фишка студии – в специально оборудованных стильных залах. Зал On Air площадью 50 квадратных метров создан специально для подкастов и интервью. Также специально оборудованы зал Podcast (оформленный в стилистике ночного города с подсветкой и неоновыми вывесками) и Podcast 2.0 (минималистичный, комфортный и стильный). Зал Genesis – эпицентр креативности и стиля с гостиной и фэшн-зоной на площади 96 квадратных метров.

Есть еще зал Archive2 – 40 квадратных метров в стиле, как пишут создатели, «классических оксфордских библиотек» с креслами в мягкой коже оттенка корицы и в дереве ручной работы. Есть классический стол с зелеными английскими светильниками. Одна из зон сделана в стилистике рабочего места Эдгара Аллана По.

Цены: зал Granit – 950 грн час, зал On Air – 650 грн час, зал Podcast, Podcast 2.0 – 650 грн час, зал Archive – 550 грн час, зал Genesis – 750 грн час.

Адрес: Киев, проспект Степана Бандеры, 8

Сайт

Podcast Space Studio

Видео, аудиоподкасты в студии, расположенной в центре Киева.

В наличии – три камеры full HD, два микрофона Rode, постоянный свет, фоновый свет. Студия работает независимо от отключений электроэнергии. Помогают и консультируют начинающих. «Во время съемки я как минимум не мешаю вам и если нужно помогаю. Я заинтересован в том, чтобы у вас получилось, а не наоборот», - пишет на странице в Instagram владелец студии. Среди прочего практикуют такую услугу как дистанционный подкаст (через Zoom/Skype и т.п.).

Цены: Пакет № 1 – видеоподкаст (запись видео и аудио, без монтажа) – продолжительность записи – до 2 часов – 2000 грн (каждый дополнительный час – 750 грн), пакет № 2 – видеоподкаст и монтаж (готовое видео под ключ) плюс цветокоррекция видео, обработка и улучшение звука, создание трейлера и т.п. – 5000 грн.

Адрес: Киев, улица Лютеранская (рядом с метро «Крещатик», точный адрес можно уточнить, написав в t.me/podcastkyiv).

Сайт

YEP (Your Editor Podcasts)

Украинская компания единомышленников, которую создали продюсерка и специалистка по коммуникациям Ксения Лацвиева и креативная консультантка и специалистка по рекламе Таня Тадай.

Продвигают: внутренние подкасты для компаний, подкасты, которые вплетены во внешнюю маркетинговую стратегию, личные подкасты на любую тему (как ухаживать за кошкой или запустить ракету с экспедицией на Марс).

Основатели YEP уверяют, что у тех, кто сейчас запускает подкаст или планирует это сделать, выгодное положение, потому что спрос на этот формат быстро растет, конкуренция еще не столь велика и есть время сделать подкаст действительно классным.

Проекты: «Qwerty» (подкаст о кибербезопасности), «Умных любят» (подкаст бизнес-школы Laba), «Квадратный метр» (подкаст от платформы дизайнеров и архитекторов Hallway.Pro), «Завела собаку» и другие.

Цены: Пакет «Подкаст для компании» (обсуждение и разработка концепции, создание названия, обложки и джингла, разработка сценариев на сезон, запись и монтаж всех эпизодов сезона, дистрибьюция и продвижение на ведущих платформах), пакет «Личный подкаст» (консультация, создание названия, обложки, джингла, запись на монтаж первого эпизода, выбор платформы для размещения, последующая консультация в течение полугода). Ценовой пакет согласовывается персонально после того, как вы оставите заявку на сайте.

Адрес: нужно уточнить, написав в Телеграм @ta_tadai/ @Lats_k .

Сайт

Onlineinyou

Студия оснащена профессиональным оборудованием, которое используют ведущие радиостанции мира. Здесь есть специальные студийные микрофоны, которые фиксируются на пантографах, для улучшения качества голоса применяют усилители, присутствует внешняя звуковая карта, микшерный пульт, четыре микрофона.

Цены: стоимость формируется с учетом следующих факторов: длительность аренды студии, тип подкаста (аудио или видео), необходимость выезда группы, необходимость монтажа готового материала. Стоимость аренды студии дешевле, чем выездной заказ. Окончательную цену нужно согласовать с менеджером.

Адрес: Киев, улица Жилянская, 97

Сайт