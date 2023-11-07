Студенты КПИ разработали наноспутник, который выведут на орбиту

В рамках развития космической программы Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского студенты разработали наноспутник PolyITAN-12U.

Об этом сообщили в КПИ им. Игоря Сикорского.

Это первый украинский наноспутник формата 12U, то есть состоящий из 12 модулей — «кубиков».

Космический аппарат был разработан, чтобы дистанционно исследовать поверхность Земли с помощью оптической системы средней пространственной разрозненности. Спутник также будет тестировать радиопередатчики и антенны космической связи разных диапазонов.

Планируется, что наноспутник выведут на орбиту в 2024 году. Для этого уже сейчас проводится системная работа по решению всех технических, логистических и организационных задач. После успешного проведения миссии университетская космическая программа будет развиваться на базе других технических украинских ЗВО.

Добавляется, что государство дополнительно выделило 5,2 млн. гривен на его разработку.

Фото: Unsplash\NASA