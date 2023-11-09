В Кривом Роге открыли кото-кафе со спасенными животными

В Кривом Роге открыли кофейню, в которой проживают три кота. Кого-то из них нашли на улице волонтеры, а от кого-то отказались хозяева.

Об этом пишет "Общественное".

Основательница заведения Эвелина Критченко рассказала, что животные прошли лечение, обработанные от вредителей и имеют прививки. В дальнейшем обработку будут делать ежемесячно.

Одни из кошек, проживающих в кафе – Муся. Ей больше года. Животное волонтеры нашли на улице похуделой и больной, кошку вылечили и забрали сюда. Также здесь живет Матюша, ему два года. Раньше у него был дом, однако владельцы отказались от него и отдали волонтерам.

В кафе сюда скоро переедут еще три кота.

"Двоих мы долечиваем и один после кастрации. Заходя к нам надо одевать бахилы, чтобы котики, когда ходят по полу, не разносили мусор и грязи. У кошек есть свое питание, свой рацион, который согласован с их врачом", - рассказал соучредитель заведения Руслан Левченко.

Добавляется, что этих кошек люди могут забрать себе. Для этого нужно заполнить анкету и пройти собеседование.

Фото: Общественное