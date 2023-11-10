Возле Цирка открылось заведение «Ризотто жарит паэлью» с итальянскими и испанскими блюдами

Возле Галицкой площади в БЦ «Новая Европа» недавно начало работу новое заведение средиземноморской кухни «Ризотто жарит паэлью».

Здесь готовят итальянские и испанские блюда, ценят южный вайб и вдохновляются сюрреалистическим искусством Дали. Первое, что видят гости, когда попадают в заведение, это огромный портрет Дали с неоновыми очками и большой порцией пасты.

Среди других привлекающих внимание деталей – коллекция кувшин и кофеварок, античные театральные маски, иронические неоновые надписи.

В основном зале могут разместиться 53 гости, есть еще уютный VIP-зал для 10 гостей.

Хиты меню – это паэлья с мидиями, тигровыми креветками, кальмарами и артишоками, а также два вида ризотто: «4 сыра» с корочкой из пармезана и свекольной пудрой, а также ризотто с грибами, вялеными томатами и трюфельным маслом.

Также в ресторане готовится несколько видов пиццы и пасты. На закуску предлагают испанские тапасы: с хамоном, лососем, говядиной, овощами, брезаолой. Традиционно в Испании их подают в вино или пиво.



В «Ризотто жарит паэлью» тапасы стоят от 50 гривен, бокал вина – от 90 гривен. Так что даже с небольшим бюджетом можно поэкспериментировать с фуд-перингом.

Среди интересных авторских решений – шоколадный фонтан, который подают под куполом из темного или белого шоколада. Это блюдо с шоу подачей: от горячей карамели купол тает и сочетается с фонданом, фруктами и мороженым.

Есть несколько видов авторских настоек, которые подают из желе ручной работы: яблочная с медом на виски, клубнично-малиновая на джине и грушевая на водке.

Завтраки подают весь день: сырники, омлет и английский сет с яичницей, беконом, колбасками, бобами, фасолью и авокадо.

Цены: тапас с хамоном и грушей – 55 грн, паэлья с морепродуктами и артишоками – 275 грн, ризотто с белыми грибами, пармезаном и трюфельным маслом – 245 грн, пицца «5 сыров» – 340 грн, сырники с крем-сыром и манго 150 грн, бокал вина – от 90 грн

Адрес: бульв. Шевченко, 37/122

Режим работы: 10:00 – 22:00

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Фото: «Ризотто жарит паэлью»