От поля к пачке: как Lay's и местные фермеры формируют будущее ответственного производства

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Александра Явник
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Ценность опыта и знаний местных фермеров невозможно переоценить. Однако действительно отличает их стремление к устойчивому развитию, которое в полной мере реализуется в партнерстве с такими брендами как Lay's.

Последние два года были очень сложными, как для страны, так и для местных украинских фермеров. Тем не менее, несмотря на все вызовы, Lay's продолжает инвестировать в местную экономику, развивать производство и поддерживать партнерские отношения с фермерами. Вера в стабильное будущее страны является твердой позицией бренда.

Почему Lay's так вкусны

Партнерство Lay's с местными фермерами направлено на внедрение ответственного производства и косвенно становится катализатором изменений во всем аграрном секторе. Благодаря Lay's фермеры получают доступ к современным и эффективным методам посева, инновационным подходам к внесению удобрений, а также передовым технологиям полива, сбору урожая, хранению и транспортировке продукции.

Партнеры Lay's охотно изучают новые технологии для повышения качества продукции и сохранения целостности окружающей среды, а также вместе с брендом разрабатывают долгосрочные проекты для более зеленого и устойчивого сельского хозяйства.

Вместе с фермерами-партнерами Lay's работает над тем, чтобы заложить прочную основу для преодоления вызовов и неопределенностей, которые могут возникнуть в будущем. Именно так рождаются чипсы Lay's – украинские от поля до пачки.

Опубликовано: 14 ноября 2023
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