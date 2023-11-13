Картину украинского художника Ивана Марчука продали на аукционе Sotheby's

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Наталия Габрух
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На аукционе произведений современного искусства Sotheby's продали пейзаж украинского художника Ивана Марчука «Тут спокій поселивсь».

Об этом Иван Марчук сообщил в соцсетях.

Во время состоявшегося в Лондоне аукциона, картина 1982 года из американской коллекции была продана за $81,4 тыс.

Стоимость продажи превысила оценочную стоимость ($42,7 — 64,1 тыс.) на 30%.

Иван Марчук добавил, что имя покупателя ему не известно.

Раньше мы писали, как может выглядеть музей Ивана Марчука в Киеве: визуализации.

Фото: Иван Марчук.

Опубликовано: 13 ноября 2023
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