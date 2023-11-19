4 украинских бренда, которые создают военную форму для женщин

29
Ирина Маймур
share share

Собрали четыре украинских бренда, которые шьют военную форму для женщин. Создавая ее, эти марки учитывают особенности женского телосложения и заботятся о функциональности и комфорте одежды.

Асгард

Бренд военной, тактической одежды и снаряжения «Асгард» создала жительница Кропивницкого Мария Величко. За плечами основательницы — более 14 лет опыта в швейном деле.

Мария взялась за пошив военной формы сразу после полномасштабного вторжения. Ведь потребность в ней росла с каждым днем.

Как признается основательница, она стремится показать, что украинское производство может быть гораздо лучше, чем иностранное.

Создавая одежду, швеи «Асгард» учитывают анатомические особенности женского тела. В частности, женские брюки бренда – другого кроя, чем мужские. Модель имеет значительно более высокую посадку и большую ширину в бедрах. Женский китель также отличается от мужского: он приталенный. Благодаря этому под бронежилетом не образуются складки и изломы из лишней ткани, которые мешают свободно двигаться.

Одно из главных преимуществ «Асгард» — то, что бренд отшивает военную форму больших размеров.

Всю одежду марки предварительно испытывают на себе женщины-военнослужащие. Благодаря им форму постоянно усовершенствуют.

Купить форму: через соцсети ( Facebook, TikTok )
Цены: китель — 2495 грн, штаны — 1975 грн, лонгслив — 1295 грн, бушлат - 3795 грн, анорак — 2200 грн
Instagram

By VTRNK

В начале полномасштабной войны ветеранка, парамедик Юлия «Куба» Сидорова и дизайнер-нацгвардеец Станислав Битус создали цех Veteranka и основали бренд женской военной формы By VTRNK.

В цехе работает 8 волонтеров, конструктор и дизайнер, а также две профессиональные швеи. Они бесплатно отшивают форму для действующих парамедиков, боевых медиков и участниц ЖВР.

«О нашей женской форме защитницы говорят, что штаны сидят, как на человеке, потому что стандартные военные (мужские) либо разрежут пополам, либо будет оргазм. О зимней куртке пишут, что она очень удобна и имеет много продуманных деталей — кулиска, отстегивающийся капюшон. Глава медслужбы VETERANKA отзывается, что с формы хорошо смывается кровь», — делятся основатели бренда.

Кроме женской формы, в цехе воплощают и другие интересные идеи — например, создают бахилы для работающих на гаубицах защитников.

К тому же в швейном цехе Veteranka постоянно проходят учения по портняжному делу. Там учат шить одежду и создают программу для реинтеграции ветеранок.

Заказать: заполнить гугл-форму
Instagram

KRPK

KRPK — это ровенское швейное производство, создающее и отшивающее военную одежду для женщин.

С первых недель большой войны создатели бренда задались целью создать женскую военную форму, которая была бы удобная и надежная. Чтобы каждая военнослужащая могла заказать строй своего размера, а не искать более или менее подходящий мужской и подшивать его.

KRPK создает одежду, учитывая анатомические особенности женского тела, и добавляет детали для более удобного использования.

Купить форму: Instagram
Цены: зимний бушлат — 3290 грн, рубашка боевая мультикам — 1200 грн, китель мультикам — 1690 грн
Instagram

ЗМLCHK

Бренд женской военной формы ОМLCHK основала гражданская организация «Землячки». Она оказывает поддержку украинским защитницам.

Лекала для одностроя ЗМLCHK создали с учетом особенностей женской физиологии. Их разрабатывала «Ужгородская швейная фабрика» вместе с ОО «Землячки» и Харьковской фабрикой «Lap».

«Землячки» работают благодаря пожертвованиям и предоставляют военную форму защитницам безвозмездно. Чтобы ее заказать, необходимо написать в инстаграм организации.

Instagram

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 19 ноября 2023
share share
Женщина из Полтавской области утеплила дом стеклянными бутылками Женщина из Полтавской области утеплила дом стеклянными бутылками В Киеве открыли укрытие на 800 человек со спортзалом и учебными классами В Киеве открыли укрытие на 800 человек со спортзалом и учебными классами В Печерском районе рисуют новый мурал: фото В Печерском районе рисуют новый мурал: фото В Киевской области вылечили 260-летний дуб и обустроили в нем жилье для птиц В Киевской области вылечили 260-летний дуб и обустроили в нем жилье для птиц Книжный магазин-кафе Book.ua открыли на Золотых Воротах Книжный магазин-кафе Book.ua открыли на Золотых Воротах На Соломенке открыли чебуречную от команды из Львова На Соломенке открыли чебуречную от команды из Львова Фильм о виноделах «Раненая земля» победил на испанском биеннале Фильм о виноделах «Раненая земля» победил на испанском биеннале Осенний салат по рецепту от Марко Черветти Осенний салат по рецепту от Марко Черветти
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.