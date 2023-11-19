4 украинских бренда, которые создают военную форму для женщин

Собрали четыре украинских бренда, которые шьют военную форму для женщин. Создавая ее, эти марки учитывают особенности женского телосложения и заботятся о функциональности и комфорте одежды.

Асгард

Бренд военной, тактической одежды и снаряжения «Асгард» создала жительница Кропивницкого Мария Величко. За плечами основательницы — более 14 лет опыта в швейном деле.

Мария взялась за пошив военной формы сразу после полномасштабного вторжения. Ведь потребность в ней росла с каждым днем.

Как признается основательница, она стремится показать, что украинское производство может быть гораздо лучше, чем иностранное.

Создавая одежду, швеи «Асгард» учитывают анатомические особенности женского тела. В частности, женские брюки бренда – другого кроя, чем мужские. Модель имеет значительно более высокую посадку и большую ширину в бедрах. Женский китель также отличается от мужского: он приталенный. Благодаря этому под бронежилетом не образуются складки и изломы из лишней ткани, которые мешают свободно двигаться.

Одно из главных преимуществ «Асгард» — то, что бренд отшивает военную форму больших размеров.

Всю одежду марки предварительно испытывают на себе женщины-военнослужащие. Благодаря им форму постоянно усовершенствуют.

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Цены: китель — 2495 грн, штаны — 1975 грн, лонгслив — 1295 грн, бушлат - 3795 грн, анорак — 2200 грн

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By VTRNK

В начале полномасштабной войны ветеранка, парамедик Юлия «Куба» Сидорова и дизайнер-нацгвардеец Станислав Битус создали цех Veteranka и основали бренд женской военной формы By VTRNK.

В цехе работает 8 волонтеров, конструктор и дизайнер, а также две профессиональные швеи. Они бесплатно отшивают форму для действующих парамедиков, боевых медиков и участниц ЖВР.

«О нашей женской форме защитницы говорят, что штаны сидят, как на человеке, потому что стандартные военные (мужские) либо разрежут пополам, либо будет оргазм. О зимней куртке пишут, что она очень удобна и имеет много продуманных деталей — кулиска, отстегивающийся капюшон. Глава медслужбы VETERANKA отзывается, что с формы хорошо смывается кровь», — делятся основатели бренда.

Кроме женской формы, в цехе воплощают и другие интересные идеи — например, создают бахилы для работающих на гаубицах защитников.

К тому же в швейном цехе Veteranka постоянно проходят учения по портняжному делу. Там учат шить одежду и создают программу для реинтеграции ветеранок.

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KRPK

KRPK — это ровенское швейное производство, создающее и отшивающее военную одежду для женщин.

С первых недель большой войны создатели бренда задались целью создать женскую военную форму, которая была бы удобная и надежная. Чтобы каждая военнослужащая могла заказать строй своего размера, а не искать более или менее подходящий мужской и подшивать его.

KRPK создает одежду, учитывая анатомические особенности женского тела, и добавляет детали для более удобного использования.

Купить форму: Instagram

Цены: зимний бушлат — 3290 грн, рубашка боевая мультикам — 1200 грн, китель мультикам — 1690 грн

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ЗМLCHK

Бренд женской военной формы ОМLCHK основала гражданская организация «Землячки». Она оказывает поддержку украинским защитницам.

Лекала для одностроя ЗМLCHK создали с учетом особенностей женской физиологии. Их разрабатывала «Ужгородская швейная фабрика» вместе с ОО «Землячки» и Харьковской фабрикой «Lap».

«Землячки» работают благодаря пожертвованиям и предоставляют военную форму защитницам безвозмездно. Чтобы ее заказать, необходимо написать в инстаграм организации.