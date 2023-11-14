В Нью-Йорке открылась первая галерея украинского современного искусства

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Ирина Маймур
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В Нью-Йорке, в арт-районе Сохо, открыли украинскую галерею современного искусства The First Ukrainian Gallery.

Об этом сообщила команда проекта Art of Resistance, запустившая галерею.

В The First Ukrainian Gallery экспонируют работы украинских художников из Харькова, Одессы, Ровно, Донецка, Днепра и Киева.

Главная цель проекта – поддержка художников. Галерея сотрудничает с более чем 30 художниками и художницами, некоторые из которых являются беженцами и пытаются выжить в разных странах Евросоюза.

Первая выставка галереи называется Diamond Jam. На нем можно увидеть картины, работы из камня, текстиля и глины. Выставка совмещает технику и художественное чутье.

В частности, на Diamond Jam показывают произведения украинских художников, представленных на Венецианской биеннале и в Музее дизайна Барселоны.

Все средства по продаже художественных творений будут направлены на поддержку художников, развитие проекта и восстановление детской больницы во Львове.

Фото: Dinara Khairova, The First Ukrainian Gallery

Опубликовано: 14 ноября 2023
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