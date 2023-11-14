В Киеве демонтируют киоск с фалафелем от Ияда на мусульманском рынке

Киоск с фалафелем от Ияда возле Исламского культурного центра Дегтяревской, 25 собираются демонтировать.

Об этом сообщил в Facebook Den Shafar.

Отмечается, что г-ну Ияду поступило сообщение от КП «Благоустройство». Согласно ему, у владельца заведения и его соседей есть 3 дня на предоставление документов на свои помещения.

Точка господина Ияда – это киоск. Однако сразу за ним, по лестнице вверх, расположена новая кухня заведения и места для гостей, где почти завершен ремонт.

«Но он говорит, что через 3 дня это все будет снесено, включая его новую кухню», — отмечает Den Shafar.

В соцсетях он обратился ко всем неравнодушным горожанам, чтобы помочь владельцу точки с «лучшими в Киеве шаурмой, фалафелем и пловом». ИядИяд рассматривает любые варианты помощи, в частности переезд на другую локацию.

Ранее мы писали о мусульманском рынке еды в Киеве , где можно попробовать настоящий восточный плов, шаурму и кебаб.

Фото: Den Shafar