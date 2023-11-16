"Мавка" получит продолжение, а также полнометражный фильм

Авторы мультфильма «Мавка. Лесная песня» анонсировали продолжение анимационной ленты и полнометражный игровой фильм для аудитории 12+.

Об этом рассказали продюсер анимационного мультфильма Ирина Костюк и СЕО лицензионного агентства Nerd Татьяна Рубан на форуме Cartoon Business 2023, пишет The Village Украина.

В игровом фильме персонажа Мавки приблизят к «аутентичному мифологически-мистическому образу».

Также продолжением «вселенной Мавки» станет анимационный мультсериал, создаваемый в сотрудничестве с французской анимационной студией TeamTo. В сериале появятся новые герои – подруга Мавки Воздуруля, которая будет "абсолютной противоположностью по характеру" и "лесной злодей" Чугайстер, рассказывали авторы мультфильма.

В Украине «Мавка» установила рекорд среди национальных фильмов по кассовым сборам и по количеству проданных билетов. Мультфильм стал самым успешным анимационным релизом в украинском кинопрокате, опередив картины Disney и Pixar. Доля кассовых сборов «Мавки» в общем национальном прокате в течение 10 месяцев 2023 года составляет 9%, свидетельствуют данные Film.ua Group.