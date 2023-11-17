Вдохновились Малевичем: украинская компания Petcube выпустила новую камеру для животных

Украинская компания Petcube выпустила новую камеру для животных, которая может крутиться на 360 градусов и масштабировать изображение.

Об этом сообщил соучредитель компании Андрей Клен.

По его словам, предыдущая версия камеры захватила мир штурмом, побила все рекорды продаж, но самое главное — помогла людям лучше ухаживать за своими домашними животными.

Новый продукт Cam 360 панорамирует, наклоняет и масштабирует. Все управляется из программы. Он переходит в режим конфиденциальности, физически блокируя объектив, когда вам этого хочется.

"В следующем году исполняется 100 лет знаменитой картине Малевича "Черный круг". Эта абстрактная работа сильно вдохновила наш дизайн. И мы используем это, чтобы рассказать людям об украинском происхождении Малевича и большом влиянии на культуру визуального дизайна", - добавил Андрей Клен.

Фото: Андрей Клен