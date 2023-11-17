В Белой Церкви установили самые высокие деревянные качели в Украине

В Белой Церкви Киевской области установили гигантские деревянные качели с впечатляющей панорамой.

Об этом сообщила представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

На качелях можно одновременно разместиться двум, а то и трем людям, таким образом разделив свои эмоции с любимыми и друзьями.

Качели имеют высоту 12 метров и по высоте превзошли все предыдущие: в Буковеле (в экопарке «Гуцул Ленд») 8м 88см, в селе Вильшинки на Закарпатье (комплекс отдыха "Vdoma. Шале в Карпатах") 9м 45см. Как и предыдущие, качели сооружены на сплошных деревянных бревнах, укреплены мощным котлованом для безопасности глубиной 3,5 метра.

19 ноября 2023 года ее внесут в Национальный реестр рекордов Украины.

Фото: Лана Ветрова