Где заниматься йогой в Киеве: 7 студий

Киевские йога-студии предлагают разнообразные направления йоги: хатха, крийя, йогу в гамаках. Физические и дыхательные упражнения помогают преодолевать тревожные состояния, улучшать сон и делать тело более выносливым. А также йога – проводник для открытия подлинного себя.

Рассказываем о семи киевских йога-студиях, где можно практиковаться в асанах.

Киевская Йога Студия

"Киевскую Йога Студию" основала чемпионка мира по йога-спорту Татьяна Пивень и учитель йоги с более чем 20-летним опытом и автор проекта Rigpa-Yoga Евгений Таковский.

В студии есть разные направления йоги, в частности, флай-йога, аромайога и йога для беременных. Отдельное место в студии отведено для питья чая. Желающие могут также заниматься онлайн.

Стоимость: пробное занятие – 250 грн, абонемент на 4 занятия – 1000 грн, абонемент на 8 занятий – 1700 грн. Также действуют льготы для студентов, школьников, УБД и пенсионеров.

Адрес: ул. Руденко 6-А, 8 этаж

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Kyiv yoga Center

"Киев Йога Центр" – это бывший филиал "Киевской Йога Студии", ранее располагавшийся на Михайловской. Сейчас Kyiv yoga Center находится недалеко от Софийской площади и имеет три зала для практики.

Посетители после практики могут выпить чай и пообщаться.

Кроме регулярных классов по йоге, в студии также проводятся различные мастер-классы, семинары и тематические мероприятия, как звукотерапия или лекция по основам йоги.

Также есть возможность заниматься онлайн.

Стоимость: первое занятие – 250 грн, абонемент на 4 занятия – 1200 грн, абонемент на 8 занятий – 1900 грн

Адрес: ул. Владимирская 18/2

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Ишвара йога-центр

Основатель йога-центра Анатолий Зенченко начал практиковать йогу еще в 90-е. Он разработал собственную методику, основанную на понимании биомеханики в асанах, что, по словам инструктора, позволяет быстро добиваться результатов без боли и травм.

В "Ишвара йога-центре" практикуют как новички, так и те, кто хочет начать путь в качестве инструктора. Из нестандартных практик – йога с завязанными глазами, которую проводит основатель центра. Кроме того, центр организует выездные йога-туры в Карпаты, Египет, Индию, Турцию.

Стоимость: одно занятие – 350 грн, абонемент на 4 занятия – 1200 грн, абонемент на 6 занятий – 1500 грн, абонемент на 10 занятий – 2300 грн, персональное занятие – 1000-2000 грн (в зависимости от инструктора)

Адрес: ул. Маршала Тимошенко, 21, корпус 14

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Sanctum

В студии йоги Sanctum практикуют инструкторы, обучавшиеся у Андрея Сидерского, Андрея Лаппы и других мастеров. Практики проходят в просторных светлых залах с панорамными окнами. Кроме универсальной йоги за Андреем Лаппой, здесь можно также попрактиковать крийя-йогу, виньяса-флоу йогу и парную йогу.

Стоимость: одно занятие – 300 грн, абонемент на 11 занятий – 3000 грн

Адрес: ул. Вознесенский спуск, 13

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Аюрведа Центр

В студии йоги "Аюрведа" можно посетить классы из хатха-йоги, йоги-нидра, кундалини-йоги. Периодически проводятся лекции по трансцендентальной медитации. Есть онлайн-занятия.

Студия оборудована теплым инфракрасным полом, поэтому заниматься будет комфортно в любую погоду. Также студия имеет автономное отопление.

Стоимость: одно занятие – 250 грн, абонемент на 4 занятия – 850 грн, абонемент на 6 занятий – 1670 грн

Адрес: ул. Дмитриевская, 39

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Стан

Женское пространство "Стан" работает недалеко от "Золотых ворот". Здесь проводятся занятия по йоге, sound healing и медитации. Команда студии называет "Стан" местом принятия и практики внимания к себе, где заботятся о физическом и эмоциональном балансе. В одной группе может заниматься не больше 12 человек.

Стоимость : одно занятие – 500 грн

Адрес: ул. Стрелецкая, 4

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Студия йоги Vedalife

Студия Vedalife известна ценителям флай-йоги. Это была одна из первых студий в Украине, где практиковали йогу в гамаках. Но в Vedalife можно выбрать йогу на любой вкус и уровень подготовки. До и после класса можно поделиться впечатлениями с другими практиками за чашкой травяного чая.