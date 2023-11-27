7 творческих мастерских Киева, где учат лепить из глины и создавать мозаики

От традиционных методов гончарства до креативных подходов в создании керамики — собрали мастерские Киева, где учат лепить из глины. К тому же добавили в подборку студии, в которых можно освоить искусство мозаики.

ЯР

В уютной творческой мастерской «ЯР» на Малоподвальной помогут слепить свою первую в жизни чашку взрослым и малышам от 4 лет.

Мастера пространства во главе с Ярославом Чабанюком в совершенстве владеют традиционными техниками гончарства: это и работа на гончарном круге, и лепка, и роспись, и другие виды декорирования керамики.

Сначала учеников обучают базовым формам, а затем помогают им воплотить самые смелые творческие замыслы и собственноручно создать уникальную посуду или предмет домашнего декора.

Кроме гончарства, в «ЯР» можно освоить искусство художественной мозаики — от подбора эскиза, цвета, фактуры материала до выкладывания мозаики и затирки швов.

Также в творческой мастерской учат еще одному аутентичному искусству — ткачеству.

Адрес: ул. Малоподвальная, 12/10

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GLYNAR

В аутентичной мастерской GLYNAR учат лепить из глины, декорировать керамику, а также пользоваться печью.

Взрослые и дети от 6 лет освоят здесь традиционное и креативное гончарство. За 60–100 минут ученики самостоятельно создадут первое гончарное изделие, которое за 15–20 дней пройдет термическую обработку и приобретет завершенный вид.

К тому же на базе мастерской проходят мастер-классы по лепке украинских изразцов по старинным примерам, а также созданию декоративных панно и масок.

Адрес: ул. Лютеранская, 9/9

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KUSTceramics

KUSTceramics – бренд креативной керамики и студия, которые в 2016 году основал вместе с супругой Виктор Кущенко – скульптор-керамист из Донецка.

KUST проводят мастер-классы, а также авторские курсы по изготовлению керамических изделий. Образовательные программы мастерской отличаются по сложности, продолжительности и стоимости, так что вы легко найдете то, что вам по душе. В частности здесь можно собственными руками создать из глины китов, кашалотов, летающих в воздухе косаток, фантазийные фонари в виде кораллов и разнообразные неординарные скульптуры для декора.

Адрес: ул. Дегтярная, 7; ул. Князя Романа Мстиславовича, 28

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Kyiv Clay Space

Kyiv Clay Space — это современное пространство-мастерская, где можно прийти на занятия по гончарству, поработать в коворкинге или просто заглянуть на кофе или вино.

Здесь предлагают мастер-классы по лепке из глины и гончарства для новичков и любителей. Среди них есть, в частности, «Знакомство с глиной» (для тех, кто хочет посетить только одно занятие по лепке, а глазирование доверить мастерам), «Ручная лепка» (уже с глазурью), «Глина и вино» (создание изделия, наслаждаясь вином), «Гончарство» (индивидуальный мастер-класс) и «Чайный набор» (во время трех занятий образовательного блока вы создадите чайный набор своими руками).

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10А

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Ліхтарик

«Ліхтарик» – это творческая арт-студия на Печерске, которую открыла семейная пара Светлана и Алексей.

В мастерской обучают традиционным ремеслам, в частности гончарству, петриковской росписи и мозаике. Также здесь можно освоить разнообразные техники живописи – от традиционной масляной, акварели и пастели до кофейной живописи и флюид-арта.

«Ліхтарик» проводит индивидуальные и групповые мастер-классы по гончарству. Во время индивидуального урока учащиеся успевают изготовить от двух до четырех глиняных изделий по выбору. На групповом же – только два изделия. Что можно слепить руками из глины? Плоские тарелки, украшенные узорами, подсвечники, подставки для пасхальных яиц, украшения и елочные игрушки.

Во время занятия по мозаике учащиеся будут создавать из мозаики декор для фоторамки. Мастер подскажет, как выложить композицию, подобрать гармоничную цветовую гамму и декорировать деревянную рамку.

Адрес: ул. Бастионная, 5А

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Цілісно

В студии «Цілісно» проводят воркшопы и мастер-классы по мозаике для взрослых. Ее открыла мастер Татьяна Родькина.

Мозаика пришла в ее жизнь случайно. Людмила перепутала кабинеты и вместо кружка керамики заглянула в студию мозаики. Это искусство поразило будущего мастера, и она начала заниматься мозаикой профессионально. В конце концов, Людмила арендовала помещение, где открыла собственную арт-студию. Там она проводит мастер-классы и воркшопы, в частности, благотворительные, на которых мастер собирает средства на ВСУ.

Чтобы записаться на занятия, необходимо написать Людмиле в инстаграмме и произвести полную предоплату на счет ФЛП. Обычно в воркшопе принимают участие 6-7 человек, урок длится почти три часа. На старте мастер рассказывает все тонкости создания мозаики и правила техники безопасности. Сделанную собственноручно работу ученик забирает домой.

Адрес: локации мастер-классов меняются, нужно уточнять у мастера

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33art

Творческая школа-мастерская 33art предлагает курсы и мастер-классы по живописи, рисунку и керамике для взрослых и детей от 3 лет. Основательница и движущая сила студии – художница Вера Крутилина.

Освоить азы гончарства здесь смогут взрослые и малыши от 6 лет. Имеются индивидуальные и парные занятия. К праздникам в студии предлагают неординарные мастер-классы, в частности, на Хеллоуин здесь учили создавать тематические подсвечники с мумиями, тыквами и летучими мышами.