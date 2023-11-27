7 творческих мастерских Киева, где учат лепить из глины и создавать мозаики

15
Ирина Маймур
share share

От традиционных методов гончарства до креативных подходов в создании керамики — собрали мастерские Киева, где учат лепить из глины. К тому же добавили в подборку студии, в которых можно освоить искусство мозаики.

ЯР

В уютной творческой мастерской «ЯР» на Малоподвальной помогут слепить свою первую в жизни чашку взрослым и малышам от 4 лет.

Мастера пространства во главе с Ярославом Чабанюком в совершенстве владеют традиционными техниками гончарства: это и работа на гончарном круге, и лепка, и роспись, и другие виды декорирования керамики.

Сначала учеников обучают базовым формам, а затем помогают им воплотить самые смелые творческие замыслы и собственноручно создать уникальную посуду или предмет домашнего декора.

Кроме гончарства, в «ЯР» можно освоить искусство художественной мозаики — от подбора эскиза, цвета, фактуры материала до выкладывания мозаики и затирки швов.

Также в творческой мастерской учат еще одному аутентичному искусству — ткачеству.

Адрес: ул. Малоподвальная, 12/10
Instagram

GLYNAR

В аутентичной мастерской GLYNAR учат лепить из глины, декорировать керамику, а также пользоваться печью.

Взрослые и дети от 6 лет освоят здесь традиционное и креативное гончарство. За 60–100 минут ученики самостоятельно создадут первое гончарное изделие, которое за 15–20 дней пройдет термическую обработку и приобретет завершенный вид.

К тому же на базе мастерской проходят мастер-классы по лепке украинских изразцов по старинным примерам, а также созданию декоративных панно и масок.

Адрес: ул. Лютеранская, 9/9
Instagram

KUSTceramics

KUSTceramics – бренд креативной керамики и студия, которые в 2016 году основал вместе с супругой Виктор Кущенко – скульптор-керамист из Донецка.

KUST проводят мастер-классы, а также авторские курсы по изготовлению керамических изделий. Образовательные программы мастерской отличаются по сложности, продолжительности и стоимости, так что вы легко найдете то, что вам по душе. В частности здесь можно собственными руками создать из глины китов, кашалотов, летающих в воздухе косаток, фантазийные фонари в виде кораллов и разнообразные неординарные скульптуры для декора.

Адрес: ул. Дегтярная, 7; ул. Князя Романа Мстиславовича, 28
Instagram

Kyiv Clay Space

Kyiv Clay Space — это современное пространство-мастерская, где можно прийти на занятия по гончарству, поработать в коворкинге или просто заглянуть на кофе или вино.

Здесь предлагают мастер-классы по лепке из глины и гончарства для новичков и любителей. Среди них есть, в частности, «Знакомство с глиной» (для тех, кто хочет посетить только одно занятие по лепке, а глазирование доверить мастерам), «Ручная лепка» (уже с глазурью), «Глина и вино» (создание изделия, наслаждаясь вином), «Гончарство» (индивидуальный мастер-класс) и «Чайный набор» (во время трех занятий образовательного блока вы создадите чайный набор своими руками).

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10А
Instagram

Ліхтарик

«Ліхтарик» – это творческая арт-студия на Печерске, которую открыла семейная пара Светлана и Алексей.

В мастерской обучают традиционным ремеслам, в частности гончарству, петриковской росписи и мозаике. Также здесь можно освоить разнообразные техники живописи – от традиционной масляной, акварели и пастели до кофейной живописи и флюид-арта.

«Ліхтарик» проводит индивидуальные и групповые мастер-классы по гончарству. Во время индивидуального урока учащиеся успевают изготовить от двух до четырех глиняных изделий по выбору. На групповом же – только два изделия. Что можно слепить руками из глины? Плоские тарелки, украшенные узорами, подсвечники, подставки для пасхальных яиц, украшения и елочные игрушки.

Во время занятия по мозаике учащиеся будут создавать из мозаики декор для фоторамки. Мастер подскажет, как выложить композицию, подобрать гармоничную цветовую гамму и декорировать деревянную рамку.

Адрес: ул. Бастионная, 5А
Instagram

Цілісно

В студии «Цілісно» проводят воркшопы и мастер-классы по мозаике для взрослых. Ее открыла мастер Татьяна Родькина.

Мозаика пришла в ее жизнь случайно. Людмила перепутала кабинеты и вместо кружка керамики заглянула в студию мозаики. Это искусство поразило будущего мастера, и она начала заниматься мозаикой профессионально. В конце концов, Людмила арендовала помещение, где открыла собственную арт-студию. Там она проводит мастер-классы и воркшопы, в частности, благотворительные, на которых мастер собирает средства на ВСУ.

Чтобы записаться на занятия, необходимо написать Людмиле в инстаграмме и произвести полную предоплату на счет ФЛП. Обычно в воркшопе принимают участие 6-7 человек, урок длится почти три часа. На старте мастер рассказывает все тонкости создания мозаики и правила техники безопасности. Сделанную собственноручно работу ученик забирает домой.

Адрес: локации мастер-классов меняются, нужно уточнять у мастера
Instagram

33art

Творческая школа-мастерская 33art предлагает курсы и мастер-классы по живописи, рисунку и керамике для взрослых и детей от 3 лет. Основательница и движущая сила студии – художница Вера Крутилина.

Освоить азы гончарства здесь смогут взрослые и малыши от 6 лет. Имеются индивидуальные и парные занятия. К праздникам в студии предлагают неординарные мастер-классы, в частности, на Хеллоуин здесь учили создавать тематические подсвечники с мумиями, тыквами и летучими мышами.

Адрес: ул. Терещенковская, 13; бульвар Николая Михновского, 32
Instagram

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 27 ноября 2023
share share
В Лос-Анджелесе состоится ярмарка украинских производителей В Лос-Анджелесе состоится ярмарка украинских производителей «Укрзалізниця» запускает новый маршрут из Киева в Будапешт и Вену «Укрзалізниця» запускает новый маршрут из Киева в Будапешт и Вену На Владимирской открыли Shipulin Bar: с наливками собственного производства На Владимирской открыли Shipulin Bar: с наливками собственного производства Застройщик Пивзавода Рихерта на Подоле утверждает, что собирается сохранить историческое сооружение Застройщик Пивзавода Рихерта на Подоле утверждает, что собирается сохранить историческое сооружение "Україна без сміття" выпустила настольную игру о правильном обращении с отходами "Україна без сміття" выпустила настольную игру о правильном обращении с отходами В Киеве создали карту провайдеров, которые могут обеспечить интернет во время блекаутов В Киеве создали карту провайдеров, которые могут обеспечить интернет во время блекаутов На Мечникова откроют новую музыкальную площадку: что там будет На Мечникова откроют новую музыкальную площадку: что там будет На Подоле открыли кофейню сети Brewsell На Подоле открыли кофейню сети Brewsell
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.