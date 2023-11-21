В Украине запустили бесплатную детскую онлайн-библиотеку

В ноябре в Украине запустилась бесплатная детская онлайн-библиотека. Об этом сообщает программная координаторка австралийской организации Library For All, Татьяна Орлик.

Цель проекта Library For All Ukraine — чтобы каждый украинский ребенок имел доступ к лучшим книгам.

В библиотеке содержатся сотни детских книг на украинском и английском языках. Они предназначены для разных возрастов: от дошкольников до учащихся средней школы.

Весь контент онлайн-библиотеки легален, лицензии покупают у правообладателей.

«Насколько я знаю, это единственное такое приложение в Украине полностью детское, безопасное, бесплатное, без рекламы», — пишет Татьяна Орлик.

Приложение имеет дружественный к детям дизайн: смешные животные-аватары и звезда в награду за каждую прочитанную книгу.

Данный проект является частью международной инициативы Library for all , которая предоставляет доступ к книгам детям в любом месте и в любое время.

Скачать приложение для Android можно здесь , а для iOS здесь .

Ранее мы писали, что в поездах "Укрзализныци" появилась онлайн-библиотека для пассажиров.