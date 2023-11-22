Рядом помогать: Purina® и "Зоопатруль" объединились для спасения животных

Сегодня тысячи украинских животных являются символами нашей мощи и несокрушимости. Истории кошки Глории (более известной как "Шкаф") из Бородянки или кота Феникса из Андреевки слышали далеко за пределами нашей страны. Адопция этих животных - лучшая демонстрация ценностей украинцев и доказательство нашей человечности.

Ведущую роль в спасении играют как люди, которые дают животным новый дом, так и общественные организации, волонтеры, приюты и социально ответственный бизнес, поддерживающие эвакуацию, лечение и содержание спасенных пушистых. Прекрасно, когда они объединяются в общих целях – обеспечить домашним животным счастливую жизнь в любящей семье.

Именно так сложилось сотрудничество общественной организации "Зоопатруль Украина" и Purina . Их почти годовое партнерство стало примером неравнодушия и огромной любви к животным. И несмотря на все вызовы времени, они продолжают идти бок о бок, чтобы помогать . Как это происходит на практике, рассказываем дальше.

С чего началось партнерство

Социальные проекты, направленные на помощь домашним животным – совершенно не новая история для Purina. Уже 8 лет команда сотрудничает с благотворительным фондом помощи бездомным животным "Счастливая лапа", в том числе помогает в реализации проекта "Сытый Старт", который популяризирует устройство животных из приютов.

Однако события 24 февраля 2022 изменили масштабы этой деятельности. С сентября 2022 года Purina и фонд "Счастливая Лапа" начали заниматься 24 приютами для животных . Благодаря совместным усилиям с сентября 2022 по октябрь 2023 им удалось спасти более 3 тысяч домашних любимцев. В то же время с начала полномасштабной агрессии компания передала общественным организациям и приютам более тысячи тонн корма .

Но в помощи нуждались не только бездомные животные. На фоне паники и массовой эвакуации людей многие домашние любимцы оставались закрытыми в квартирах или дворах частных домов. Чтобы спасти их, небезразличные украинцы создали ОО "Зоопатруль Украина". Как вспоминает основатель организации Дмитрий Ревнюк, решение было спонтанным, однако своевременным. За короткое время из соцсетей поступило около 800 заявок на спасение животных. А уже через месяц возникла потребность в эвакуации, лечении и устройстве животных из деоккупированной Киевщины. Количество подопечных животных увеличивалось, и впоследствии возникла идея начать строительство приюта европейского образца , где можно было бы разместить спасенных.

Руководитель отдела кормов для животных Purina с командой помогают убежищу / Фото Purina

Осенью 2022 года представитель "Зоопатруля" позвонил по телефону сотруднику Purina. Зная, что производитель кормов активно помогает многим приютам и фондам, он рассказал о своем проекте для поддержания комфортного проживания животных. Компания сразу отозвалась на предложение. С этого момента количество приютов, которыми занимается бренд, возросло до 25 . А вскоре Purina стала генеральным партнером "Зоопатруля".

Какие инициативы удалось реализовать в партнерстве

Поскольку сотрудничество началось зимой 2023 года, Purina сразу согласилась проинвестировать средства в строительство 5 вольеров для собак и специальный домик для котиков . После этого сотрудничество во благо животных постепенно расширялось. Компания начала систематически снабжать убежище необходимым инвентарем: переносками для эвакуации животных с прифронтовых территорий, а также когтеточками, игрушками, мисочками для животных и адресниками для собак.

Вольер и котодомик для комфорта животных / Фото Purina

Сейчас в рамках программы адопции Purina дарит новым владельцам домашних животных запас высококачественного корма в месяц. Более того – производитель на постоянной основе передает еду для подопечных убежища. Это помогает спасенным животным быть сытыми и здоровыми.

Особенно нужна эта помощь оказалась летом, когда в результате подрыва вражескими войсками Каховской ГЭС пострадало множество животных. Тогда представители компании передали "Зоопатрулю", который отправился в первую эвакуационную поездку в Херсонскую область, 1 тонну корма. Всего за это время было предоставлено 7 тонн корма тем, кто нуждался в нем больше всего.

Владельцы и домашние животные получают запас высококачественного корма / Фото Purina

Волонтеры "Зоопатруля" в свою очередь совершили несколько выездов в Херсонскую область и эвакуировали около 200 домашних любимцев. Во время одной из таких поездок команда въехала в село Кизомис, расположенное в серой зоне, в 200 метрах от вражеских позиций. Именно здесь, среди прочих, удалось вывезти собачку по прозвищу Бигль.

Руководитель отдела кормов для животных Purina с собакой, пострадавшей в результате полномасштабного вторжения / Фото Purina

Бигль был очень худой – сама кожа и кости. Ветеринары приюта "Зоопатруль" не просто лечили, а откармливали животное. Именно правильный рацион помог вернуть собаку к жизни. В общем, для приютов очень важно позаботиться о наличии запасов корма, ведь это то, что всегда нужно и тратится быстрее всего, поэтому мы очень благодарны за возможность иметь эксклюзивного кормового партнера, - отметили в "Зоопатруле".

Бигль пробыл в приюте около месяца. После этого его забрала семья, которая впоследствии была вынуждена вернуть животное из-за тяжелой аллергии у сына. Но, несмотря на все, счастливый финал был впереди. В отдел адопции обратилась подписница приюта из Черновцов. Она увидела фото Бигля в соцсетях и поняла, что это "любовь с первого взгляда".

После собеседования новых владельцев с отделом адопции, Бигль вместе с волонтерами мчался по ночному поезду на Черновцы. Сегодня он полноценный член семьи, в которой прекрасно прижился. А его новая владелица в восторге от того, что Бигль смог изменить ее жизнь к лучшему.

Сегодня "Зоопатруль" может поведать сотни схожих историй. А чтобы позаботиться о тех, кто еще ждет своего хэппи-энда, партнер приюта с радостью инициирует волонтерские мероприятия. Например, этим летом дружественная команда Purina ухаживала за питомцами "Зоопатруля" , а также помогала разгружать машины с благотворительной помощью и убирала территорию убежища. Это помогло хотя бы на один день сделать жизнь сотрудников приюта легче, а проживающих там – еще веселее.

Сотрудники Purina присоединились к помощи / Фото Purina

Как работает программа адопции

Вместе с обеспечением комфортных условий "Зоопатруль" вместе с партнером популяризирует адопцию домашних животных. Представители организации сопровождают будущих владельцев на протяжении всего этапа усыновления и дают советы, чтобы показать, что на практике этот шаг абсолютно не сложен. Особенно, если человек и домашний любимец подходят друг другу. В этом убедилась одна из работниц Purina – Дария.

Еще во время поездки команды на официальное открытие убежища, менеджер увидела здесь 11-месячную собаку Багиру, вывезенную из Киевщины. Через месяц раздумий девушка вернулась в "Зоопатруль", чтобы забрать красавицу домой. Еще через месяц – собака полностью адаптировалась в новой семье: стала лучшей подругой дочери Дарьи, нашла общий язык с котом и выучила базовые команды.

Багира полностью адаптировалась в новой семье / Фото Purina

Новоиспеченная владелица убеждает, что не стоит бояться брать животных из приютов, поскольку они очень умны и сообразительны. Но добавляет: чтобы любимец сам потянулся к новому владельцу, нужно дать ему немного времени на комфортную адаптацию.

Чтобы этот процесс был более удобным, владельцев животных из приюта "Зоопатруль" ждет приятный сюрприз – месячный запас корма от Purina . Такой шаг продуман для того, чтобы не пришлось заботиться о рационе домашнего любимца и уделить больше времени его адаптации и совместному проведению времени. В "Зоопатруле" подчеркивают, что такой бонус – это ощутимый плюс к уверенности взять животное из приюта.

Это отображается и в цифрах. За время партнерства в новые семьи уехало более 150 животных. Всех их "Зоопатруль" спас из зон боевых действий, прифронтовых территорий и прямо с улиц. Еще 189 собак и 192 котики до сих пор ждут ответственных владельцев .

Одна из подопечных "Зоопатруль" и ее новая владелица получили высококачественный корм / Фото Purina

Чтобы создать дополнительный инструмент, который будет поощрять людей брать питомцев из приюта и поможет развеять популярные мифы об адопции, специалисты Purina и ветеринары "Зоопатруля" планируют запустить общий онлайн-курс по основам ухода за домашними животными . О его реализации обещают сообщить впоследствии.

Почти 400 животных ожидают любящих владельцев / Фото Purina

Животные, в отличие от каждого из нас, не могут самостоятельно позаботиться о себе. Покинутые, расстроенные и травмированные, они нуждаются в тех, кто, несмотря на все вызовы, останется рядом, сможет вылечить их, принять и главное – полюбить.

Партнерство, продемонстрировавшее "Зоопатруль" и Purina, помогает улучшить условия жизни бездомных животных, а также делает их истории видимыми для других. Наша же задача – дать этим собачкам и котикам шанс на счастливую жизнь. Ведь людям и домашним питомцам лучше вместе.

Программа действует постоянно на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий и зоны ведения боевых действий). Подробно о проекте Purina .