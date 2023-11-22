На Подоле открыли заведение Union Bistro с завтраками, вином и кофе

На улице Кирилловской начало работу заведение Union Bistro.

Пока он работает в тестовом режиме, пишет The Village Украина.

Заведение предлагает завтраки, вино и кофейные напитки. Также там можно купить продукты на дом, в частности натуральное вино, масло и шоколад собственного производства.

Дизайн Union Bistro создало бюро AKZ Architectura (Hanh Cafe&Market, «Киевгаз»). В интерьере есть отреставрированная винтажная и новая мебель и светильники с надувными лампами.

Цены: веганская паста с томатно-кокосовым соусом – 280 грн, сашими тунца в соусе понзу с зеленым маслом – 265 грн, овсянка с выдержанным сыром, пармезановыми чипсами и трюфельным маслом – 185 грн, бургер с мрамором 345 грн

Адрес: ул. Кирилловская, 37А

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

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Фото: The Village Украина