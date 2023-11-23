В Ирпене открыли вторую очередь модульного городка «Ласточка», которая рассчитана на 640 жителей и состоит из 20 двухэтажных модульных домов на 160 квартир.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Андрей Кравчук.

В одном модульном доме расположено 8 квартир. Квартира в модульном доме состоит из гостиной-студии, спальни и туалета. Гостиная-студия обустроена как местом для отдыха, так и кухней со встроенными электроприборами. Квартиры полностью меблированы и готовы к проживанию.

На территории модульного городка также обустроена игровая комната для детей и прачечная со всей необходимой техникой. Все дома подведены к городским коммуникациям.

Теперь на территории Ирпенской общины функционирует два модульных городка. Летом 2022 года был открыт первый модульный городок «Дубки». В мае 2023 года была открыта первая очередь в модульном городке «Ласточка», где сегодня проживает 170 человек.

Фото: Олег Гриб, ITV