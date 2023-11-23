В Доме художника на Львовской площади открыли сидерию «Белый Налив»

Сидерия «Белый Налив» от ресторатора Дмитрия Борисова заработала в Доме художника на Львовской площади.

Это 25-е заведение сети в Украине. Ранее в этом помещении размещалась столовая «Галерея вкуса».

Новая сидерия — одна из самых больших в Украине. Здесь могут разместиться 50-70 гостей.

В заведении обустроили сцену, где будут проводить музыкальные и комедийные вечера. Стены сидерии расписаны работами киевских художников.

Как и в других заведениях сети, в новом «Белом наливе» все блюда и напитки стоят от 39 гривен, а заказы отдают максимум за 3 минуты. К тому же здесь попап-меню Dogs&Burgers с крафтовыми бургерами.

Цены: яблочный сидр – 39 грн, яблочная наливка – 39 грн, устрица – 69 грн, классический хот-дог – 49 грн, хот-дог «Цезарь» – 69 грн

Адрес: Львовская площадь, 1/5

Режим работы: 10:00–22:00 (в будни), 10:00–23:00 (по выходным)