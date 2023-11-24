В Яворове открылся первый магазин "Сильпо", дизайн которого вдохновлен гутничеством

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Валерия Гуржий
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В Яворове, Львовской области, 23 ноября открылся новый супермаркет "Сильпо" в ТЦ Mac Way.

Это первый «Сильпо» в этом городе и его торговая площадь составляет 1020 кв.м.

На дизайн супермаркета вдохновило гутничество – это ремесло по изготовлению изделий из стекла, отличающееся цветом и прозрачностью. Производство стекла с давних времен было распространено в ряде регионов Украины. Однако именно благодаря львовским художникам-стеклодувам украинское сообщество получило сильный толчок к развитию в последнее время.

Новый супермаркет стал центром искусства стеклодувов, чтобы во время похода за вкусненьким гостей сопровождала игра цветов и света. Знакомство начинается с игривых блесков света в витраже на входе.

В торговом зале можно заметить стеклодува за работой, почти не изменявшиеся столетиями ремесленные инструменты и даже гутную печь – это в ней обычный песок превращается в хрустальную удивительность.

Мастера «Сильпо» не только воспроизвели древнее искусство, но и придали ему современное звучание. Так в магазине появилась колонна из бутылок, которая поддерживает не только потолок, но и тему экологического ресайклинга оригинальным способом.

В новом «Сильпо» гостей будут ждать специальные атмосферные зоны: хрустящая выпечка от «Крафтяра» и горячая пицца, рыба горячего копчения и ароматные кулинарные блюда, отборные фермерские товары из «Лавки Традиций».

Рассчитаться по вкусу можно на 5 кассах и 5 самокассах.

Фото: Сильпо

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Опубликовано: 24 ноября 2023
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