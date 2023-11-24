Музей Сковороды на Харьковщине, разрушенный российской ракетой, собирает деньги на восстановление

Мемориальный комплекс философа и поэта Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области нуждается в проведение противоаварийных и консервационных работ, чтобы сохранить то, что осталось после попадания российской ракеты 6 мая 2022 года.

Команда музея запускает культурную инициативу "301 Настоящий друг Сковороды", целью которой является собрать 3 млн грн, объединив вокруг себя украинцев, для сохранения мемориального комплекса до момента его полной реставрации.

"Приближается еще одна зима, а музей все еще не был законсервирован. Чем дольше мы ждем, тем больше он рушится. Мы призываем поддерживать армию, потому что она сохраняет жизнь здесь и сейчас. Доноты на нужды ВСУ первоочередные. Но по возможности просим приобщиться к поддержке музея – культурного наследия Украины, которое формирует национальное сознание и хранит память для будущих поколений, – объясняет команда музея.

Каждый участник собственного собрания в рамках большой инициативы получит:

свой номер друга Сковороды;

дизайн-вижуал со своим фото и номером для соцсетей;

карабин со своим номером, как упоминание о сотворении и акте дружбы.

После ракетного удара по музею Сковороды уцелевшая статуя философа стала еще одним символом несокрушимости украинцев. На территории музея расположена его могила и любимые места: колодец и дуб, под которым любил работать поэт. В разрушенном русскими доме философ жил и творил, в нем и умер 9 ноября 1794 года.

После победы на разрушенном фундаменте планируется создать новый современный украинский музей Г.С.Сковороды.

Ревизиты вы можете найти по ссылке.