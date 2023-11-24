На Сечевых Стрельцах открылся хип-хоп бар 8 Mile Bar

На улице Сечевых Стрельцов открылся хип-хоп-бар 8 Mile Bar.

В меню заведения есть алкогольные коктейли, кофе, лимонады, бургеры, салаты и закуски. Также в заведении проводят вечеринки, посвященные хип-хоп культуре.

Цены: Виски сауэр - 250 грн, Контенинталь сауэр - 250 грн, Кловер клаб - 250 грн, Апероль спритц - 250 грн, творожная тарелка - 445 грн, брускеты с лососем - 195 грн, тартар из телятины - 80 грн, Греческий салат – 175 грн, бургер с телятиной – 250 грн, капучино – 60 грн, лимонад – 90 грн.

График работы: ср-чт – 16:00-21:30, пт-вс – 16:00-22:30

Где: улица Сечевых Стрельцов, 21

Instagram

Фото: 8 Mile Bar