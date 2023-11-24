Работы украинского художника Сергея Махно презентовали в Нью-Йоркской галерее

Во всемирно известной Les Ateliers Courbet состоялась презентация новой коллекции уникальной керамической мебели и декора от художника Сергея Махно. Автор представил новаторские и экстраординарные изделия, над которыми он и его команда работали последние два года.

Особенностью коллекции "земля" является то, что изготовленные вручную предметы имеют габаритные и причудливые формы: массивные двухметровые светильники - сияющие артскульптуры; стокилограммовые биоморфные кресла напоминают невиданных зверей; длинные керамические лавки и столы завораживают своей идеальной монолитностью.

Благодаря новаторским техникам работы с глиной, мастера преодолели базовое свойство материала — тяготение к цельным округлым формам.



Выставка "Земля" состоит из нескольких частей: мебель, декор, освещение, зеркала и умывальники.

Les Ateliers Courbet – это нью-йоркская галерея дизайна, известная своим уникальным фокусом на творчестве современных художников-ремесленников, продолжателей многовековых традиций.