7 зимних ретритов в Украине для быстрого восстановления

Мы нашли ретриты в Украине, где можно быстро восстановиться этой зимой с помощью йоги, медитаций и стояния на гвоздях. Рассказываем, куда можно поехать на Новый год, и с каких практик начинать зиму.

Йога уикенд под Киевом

В Глебовке под Киевом проведут два дня интенсивной практики йоги с преподавателем центра "Ишвара" Лилит Оганесян. Участников ждет отдых среди соснового леса в уютном пространстве с каминным залом.

В программе: утренние и вечерние практики по 2 часа и звуковые медитации с поющими чашами для полной перезагрузки.

Когда: 9-10 декабря

Где: с. Глебовка, Киевская область

Стоимость: стоимость участия – 4000 грн, оплачивается отдельно: проживание, питание, трансфер

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Новогодний Аватар на Драгобрате

Avatar Yoga Festival устраивает новогоднюю встречу. Кроме традиционных практик участники также смогут принять участие в чайных церемониях, послушать лекции, погреться в карпатском чане, прокатиться на сноубордах или лыжах, попрактиковать моржевание в водопаде. Также планируется музыкальная программа от Den Da Funk.

Когда: 29 декабря-3 января

Где: Драгобрат

Стоимость: 5950 грн, отдельно оплачивается проживание с вегетарианским питанием – от 900 грн/сутки, дорога (поезд, автобус), новогодний ужин – 800 грн

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Ретриты от Hram project

Основательница спортхабов Fizmat Ярина Присяжнюк организовывает зимой два ретрита от Hram project.

Практики подходят всем и не нуждаются в каком-либо опыте или знании, говорят организаторы.

Ретрит Ego Restart в Shambala Wellness Club под Киевом (15-17 декабря) включает:

диджитал детокс и аскезу молчания,

практики садху на гвоздях,

игру "Лила",

медитации,

йога-практики.

Ретрит "Ощущение тишины" под Киевом в комплексе "Ориана" (19-21 января 2024 г.) включает:

диджитал детокс и аскезу молчания,

практики садху на гвоздях,

цигун,

медитации випасана,

йога-практики.

Когда: 15-17 декабря, 19-21 января 2024 года

Где: Ego Restart – Shambala Wellness Club, с. Рожны, Киевская обл.

Ретрит "Ощущение тишины" – "Ориана", c. Лесное, Киевская обл.

Стоимость: ретрит Ego Restart – 23100 грн (включает двухместное проживание, трехразовое аюрведическое питание), ретрит "Ощущение тишины" – 18500 грн (включает двухместное проживание, трехразовое аюрведическое питание)

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Iriyfest

На Драгобрате в конце года состоится фестиваль духовного развития и самопознания Iriyfest. В программе: практика йоги, арт-терапия и музыка от DJ Alextatic.

Когда: 24-28 декабря

Где: ретритный центр "Ориана", с. Ясиня, Закарпатская обл.

Стоимость: до 1 декабря – 4100 грн, отдельно оплачивается проживание и питание

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Молчаливый темный ретрит возле Киева

Команда ретритного центра Yogaist работает с телом и подсознанием через дыхание, звук, медитации, практики хатха йоги и техники школы йоги Вячеслава и Елены Смирновых.

Молчаливый темный ретрит – это особый и глубокий опыт в стиле випассаны, говорят организаторы. Участники проведут двое суток в масках на глазах, без часов и телефонов, чтобы максимально замедлиться.

Ретрит пройдет возле Киева в доме на закрытой территории со своим лесом.

Когда: 11-14 января 2024 года

Где: Киевская обл. Подробнее – после заполнения анкеты на регистрацию

Стоимость: курс – 4200 грн, проживание, питание и СПА – 6300 грн с человека

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Зимний ретрит на горе Драгобрат

В ретритном центре "Ориана" проведут зимний ретрит с практиками йоги и медитации.

Также участников ждет пение мантр, день тишины, чайная церемония, звуковая медитация, стояние на гвоздях и баня.

Отель расположен недалеко от горнолыжного курорта, который можно посетить в свободное время.

Питание двухразовое вегетарианское.

Когда: с 13 по 17 января

Где: ретритный центр "Ориана", с. Ясиня, Закарпатская обл.

Стоимость: до 21 декабря – 10 300 грн., после 21 декабря – 11 600 грн.

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Йога-тур в Карпаты с Анатолием Зенченко

В феврале автор методики Ишвара йога и практик с 20-летним опытом преподавания йоги Анатолий Зенченко проведет недельный тур в Карпатах. В программе подробные объяснения асан и многие практики. В частности, желающие могут получить рекомендации и советы по поводу тех асан, которые не выходили до сих пор и получить эффективные подготовительные упражнения для выполнения каждой асаны.

Йога-тур будет проходить в эко-отеле под Говерлой.