7 зимних ретритов в Украине для быстрого восстановления

Мы нашли ретриты в Украине, где можно быстро восстановиться этой зимой с помощью йоги, медитаций и стояния на гвоздях. Рассказываем, куда можно поехать на Новый год, и с каких практик начинать зиму.
В Глебовке под Киевом проведут два дня интенсивной практики йоги с преподавателем центра "Ишвара" Лилит Оганесян. Участников ждет отдых среди соснового леса в уютном пространстве с каминным залом.
В программе: утренние и вечерние практики по 2 часа и звуковые медитации с поющими чашами для полной перезагрузки.
Когда: 9-10 декабря
Где: с. Глебовка, Киевская область
Стоимость: стоимость участия – 4000 грн, оплачивается отдельно: проживание, питание, трансфер
Сайт
Avatar Yoga Festival устраивает новогоднюю встречу. Кроме традиционных практик участники также смогут принять участие в чайных церемониях, послушать лекции, погреться в карпатском чане, прокатиться на сноубордах или лыжах, попрактиковать моржевание в водопаде. Также планируется музыкальная программа от Den Da Funk.
Когда: 29 декабря-3 января
Где: Драгобрат
Стоимость: 5950 грн, отдельно оплачивается проживание с вегетарианским питанием – от 900 грн/сутки, дорога (поезд, автобус), новогодний ужин – 800 грн
Сайт
Основательница спортхабов Fizmat Ярина Присяжнюк организовывает зимой два ретрита от Hram project.
Практики подходят всем и не нуждаются в каком-либо опыте или знании, говорят организаторы.
Ретрит Ego Restart в Shambala Wellness Club под Киевом (15-17 декабря) включает:
Ретрит "Ощущение тишины" под Киевом в комплексе "Ориана" (19-21 января 2024 г.) включает:
Когда: 15-17 декабря, 19-21 января 2024 года
Где: Ego Restart – Shambala Wellness Club, с. Рожны, Киевская обл.
Ретрит "Ощущение тишины" – "Ориана", c. Лесное, Киевская обл.
Стоимость: ретрит Ego Restart – 23100 грн (включает двухместное проживание, трехразовое аюрведическое питание), ретрит "Ощущение тишины" – 18500 грн (включает двухместное проживание, трехразовое аюрведическое питание)
Instagram
На Драгобрате в конце года состоится фестиваль духовного развития и самопознания Iriyfest. В программе: практика йоги, арт-терапия и музыка от DJ Alextatic.
Когда: 24-28 декабря
Где: ретритный центр "Ориана", с. Ясиня, Закарпатская обл.
Стоимость: до 1 декабря – 4100 грн, отдельно оплачивается проживание и питание
Instagram
Команда ретритного центра Yogaist работает с телом и подсознанием через дыхание, звук, медитации, практики хатха йоги и техники школы йоги Вячеслава и Елены Смирновых.
Молчаливый темный ретрит – это особый и глубокий опыт в стиле випассаны, говорят организаторы. Участники проведут двое суток в масках на глазах, без часов и телефонов, чтобы максимально замедлиться.
Ретрит пройдет возле Киева в доме на закрытой территории со своим лесом.
Когда: 11-14 января 2024 года
Где: Киевская обл. Подробнее – после заполнения анкеты на регистрацию
Стоимость: курс – 4200 грн, проживание, питание и СПА – 6300 грн с человека
Сайт
В ретритном центре "Ориана" проведут зимний ретрит с практиками йоги и медитации.
Также участников ждет пение мантр, день тишины, чайная церемония, звуковая медитация, стояние на гвоздях и баня.
Отель расположен недалеко от горнолыжного курорта, который можно посетить в свободное время.
Питание двухразовое вегетарианское.
Когда: с 13 по 17 января
Где: ретритный центр "Ориана", с. Ясиня, Закарпатская обл.
Стоимость: до 21 декабря – 10 300 грн., после 21 декабря – 11 600 грн.
Instagram
В феврале автор методики Ишвара йога и практик с 20-летним опытом преподавания йоги Анатолий Зенченко проведет недельный тур в Карпатах. В программе подробные объяснения асан и многие практики. В частности, желающие могут получить рекомендации и советы по поводу тех асан, которые не выходили до сих пор и получить эффективные подготовительные упражнения для выполнения каждой асаны.
Йога-тур будет проходить в эко-отеле под Говерлой.
Когда: 3-11 февраля 2024 года
Где: с. Ворохта, Ивано-Франковская обл.
Стоимость: полная стоимость курса – 8000 грн., при раннем бронировании – по 5 января 7000 грн., по 20 января 7500 грн. Отдельно оплачивается проживание – 1400 грн/сутки с человека и трансфер
Сайт