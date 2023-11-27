На Подоле активисты закрыли разбитые окна во флигеле усадьбы Дудмана

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Валерия Гуржий
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Активистами памяткоохранной инициативы "Спадщина" закрыли окна флигеля Усадьбы Авраама Дудмана, 1897 года, расположенного на улице Нижний Вал, 39.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

Несколько недель назад флигель роскошной исторической усадьбы внезапно вспыхнул. К счастью, пожарным удалось обуздать пламя. Впрочем, пострадали крыша и окна дома.

"Имея чуть больше 200 грн, двух часов свободного времени мы закрыли разбитые окна защитной пленкой и немного убрали на территории флигеля", - написал Перов.

Известно, что флигель находится в коммунальной собственности. Еще в июле Дмитрий Перов писал о том, что здание могут уничтожить. Тогда, по его словам, местные жители рассказывали об интересе к участку владельцев гостиницы, расположенной рядом.

Фото: Дмитрий Перов

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Опубликовано: 27 ноября 2023
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