"Україна без сміття" выпустила настольную игру о правильном обращении с отходами

"Україна без сміття" выпустила настольную игру «Сортировка против мусоровозов» с социальной миссией, чтобы играть и учиться сортировать.

Об этом пишет Шо Там.

«Україна без сміття» работает со стереотипом – «Я не сортирую, потому что мусоровозы все равно все перемешают».

«Мы должны продолжать бороться за раздельный сбор, как в Европе. Этот барьер необходимо преодолеть уже сейчас, чтобы наши дети не повторяли такую отговорку, а громко заявляли о своем праве на чистое и устоявшееся будущее. Для решения проблемы команда УБС разработала настольную игру, которая учит детей и взрослых сортировать отходы и вместе бороться со стереотипами», — говорится в сообщении.

Это качественная карточная игра, тренирующая внимание и память, а также помогающая запоминать популярные виды сортированных отходов. Основа игры – легендарная карточная игра Concentration game (MEMO, Memory game), стимулирующая память и логику.

Мусоровозы в игре выступают неожиданно появляющимися антигероями (они – карточки «Джокеры») и пытаются остановить сортировку и изменить правила игры. Задача игроков – победить мусоровозы и благодаря своей естественной смекалке обойти препятствия, которые создают антигерои.

Настольная игра «Сортировка против мусоровозов» — не только развлечение, но и возможность узнать, как сортировать разные виды отходов и научиться не принимать проблему мусоровозов как данность.

Приобрести игру можно по ссылке.

Фото: Україна без сміття