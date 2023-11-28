Как семейная пара открыла мастерскую ремонта старых игрушек в Киеве

На улице Полтавской, 10 неподалеку от Лукьяновки работает семейный магазин-мастерская винтажных игрушек и книг Kidding . Его в конце лета открыла флорист Анастасия Биленчук вместе с мужем. Сюда родители приносят чинить старые игрушки, также здесь можно приобрести редкие машинки Brio или фигурки Playmobil 70-х годов.

Мы пообщались с соучредителем магазина-мастерской Анастасией Биленчук о формате работы Kidding, и как в Киеве создается субкультура ценителей редких игрушек.

Об открытии Kidding

Работа с игрушками – это не моя главная деятельность. Я флорист. Имею свою мастерскую.

А интерес к детским игрушкам у нас с мужем появился с рождением дочери семь лет назад. Через некоторое время пришла мысль, что было бы хорошо иметь место, где чинят игрушки. Так мы пришли к Kidding. Мастерскую запустили летом этого года.

Первые заказчики появились через Instagram. Также подключались друзья, которые заказывали что-нибудь.

Начиналось все с того, что у нас уже был собственный склад игрушек, которыми никто не пользовался. А потом мы подключили еще и поиск других интересных книг и игрушек.

Это были какие-то игрушки, которые мы мечтали приобрести для ребенка, однако они только сейчас появились на рынке. К примеру, когда мы собирали игрушки Brio, у нас были только железные дороги, а сейчас, изучая эту марку, узнаем, что они выпускали какие-то лабиринты, машинки. Или Playmobil – это как параллельная реальность. Мы находили их игрушки 70-х годов, которые прекрасно смотрятся, и впоследствии превратили их в благотворительные брелки для ключей.

Так по капле и собираем их.

Мы запускали Kidding в качестве эксперимента. Но получили много откликов от родителей, что им это тоже интересно. Это уже как клуб родителей, ищущих нечто подобное. Субкультура, которая формируется вокруг нас.

О работе с игрушками

Мастерская у нас была еще до Kidding, потому что мы здесь работаем с мужем по основным направлениям деятельности. Здесь есть все необходимые инструменты. Также у нас много тканей, ведь моя сестра имеет собственное ателье. Благодаря этому вскоре планируем выпустить дроп с носками к Новому году.

Мы работаем с винтажными игрушками, но не заходим в поле раритетов. Больше руководствуемся внутренним чувством стиля и тем, что нам нравится. Хотя иногда покупаешь игрушку, фотографируешь – и ее забирают быстрее, чем ты ожидал.

Об особенностях работы мастерской

Наша мастерская восстанавливает разные игрушки, не только экологичные. Мы любим работать с деревянными игрушками, книгами, реставрируем время и мягкие. Если игрушка интересная, уникальная и подлежит восстановлению, мы беремся за это. Всё индивидуально.

У нас была деревянная черепашка, выкрашенная краской с блеском. Мы ее смыли и покрыли акварельной краской – и от этого дерево как будто начало дышать. Мы подобрали также специальную веревку – и игрушка стала другой, замечательной.

В Grimms (бренд деревянных игрушек, основанный в 1978 году – БЖ) мы взяли методологию окрашивания предметов акварельными красками. Там есть секрет, который мы обнаружили. Определенный ингредиент, который нужно добавить, чтобы краска держалась. А потом натереть ее воском. Воск у нас в мастерской есть всегда, потому что я его использую во флористике. То есть мы используем инструменты, которые есть под рукой.

Мы пробуем, экспериментируем. Например, иногда в машинке нужно заменить колеса, и она становится намного качественнее, чем была.

В одной из первых игрушек, которую мы реставрировали, были потертости кожаных элементов. Мы их перепрошивали. Искали элементы кожи и нити, которые полностью подошли по цвету. Ищем что-то похожее по своим ощущениям материалов.

О поиске старых игрушек

Игрушки выискиваем по разным каналам. У нас есть доступ к итальянскому eBay. Ищем на разных платформах, барахолках. К примеру, на Лесной находили несколько книг.

Есть игрушки от друзей. Много игрушек от родителей, обучающих детей по Вальдорфской системе.

Мы отслеживаем на OLX некоторые бренды, однако большинство все же – это свопы, барахолки, друзья и собственные архивы. Ибо OLX доступен всем, а мы работаем как археологи.

О редких игрушках

Как-то мы покупали машинку Brio и думали, что она будет такого же размера, как и все, но приехала большая. Она была классня и поехала во Львов. Это также интересный момент, что большинство игрушек едут во Львов. Есть такое мнение, что львовяне выбирают более качественные и красивые вещи. Возможно, из-за влияния архитектуры города. Мы даже начали задумываться, чтобы открыть там лавку.

Также мы добавили в ассортимент журнал "Жила" (альманах для родителей и детей - БЖ). Я когда-то писала для них несколько статей. Они дали нам доступ к архиву.

Из ценных находок – мишка Эрика Карла, у которого в животике есть книга и музыкальная игрушка Grimms – таких в мире осталось, пожалуй, три-четыре штуки. Ее я приобрела у поставщика игрушек, когда наша дочь была еще маленькой.

Еще я давно мечтала иметь книгу о слонике Babar. Для меня было всегда загадкой, почему в интерьерах детских комнат в Нью-Йорке и на исторических фотографиях всегда есть Бабар. И вот мы наконец имеем книгу о слонике Бабаре в нашем магазине, и очень счастливы от этого.

Сначала ты замечаешь эстетическую сторону книги – рассматриваешь палитру, предметы. А потом смотришь, какие там есть игрушки. И замечаешь My Little Pony, которые кажутся нам современными, но выдуманы они были еще в 80-е.

О том, почему родители выбирают винтажные игрушки

Мне нравится подход, когда родители осознанно выбирают игрушки для своего ребенка.

Полагаю, что попытки взрослых наполнять пространство эстетическими, экологическими игрушками закладывают интересную основу, потому что дети тоже потом начинают понимать и ценить такие вещи.

Когда ребенок подрастает, он сам уже выбирает игрушки. Появляются пластмассовые из-за влияния сериалов и рекламы, какие-то подарки бабушек, и тогда эксклюзивные игрушки кажутся не столь интересными. Но у нашей дочери есть одна кукла, которую сшили по заказу. Это кукла художника Дэвида Гокни. И однажды я сказала ребенку: "Ты представляешь, такая кукла есть только у тебя". И теперь наша дочь говорит, что возьмет с собой в убежище именно эту игрушку, потому что она единственная в мире.

О планах

В настоящее время магазин работает по предварительной договоренности, куда можно прийти и выбрать игрушку самостоятельно. Или принести на ремонт свою. Также готовые модели можно заказать через Instagram. Сейчас занимаемся созданием сайта, ведь существующая страница с каталогом уже нуждается в расширении.

В нашем Telegram-канале мы публикуем интересные анонсы, фильмы, мастер-классы, приложения для родителей.

Нам хотелось бы находить больше интересных вещей, наполнять наш каталог и расширять круг единомышленников.

Мы хотели бы открыть полноценный магазинчик с мастерской, потому что сейчас он более закрытого типа. А через фото невозможно передать ощущение от того предмета, какой он есть в жизни. Здесь важно ощутить его на ощупь.