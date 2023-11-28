Как семейная пара открыла мастерскую ремонта старых игрушек в Киеве

На улице Полтавской, 10 неподалеку от Лукьяновки работает семейный магазин-мастерская винтажных игрушек и книг Kidding. Его в конце лета открыла флорист Анастасия Биленчук вместе с мужем. Сюда родители приносят чинить старые игрушки, также здесь можно приобрести редкие машинки Brio или фигурки Playmobil 70-х годов.
Мы пообщались с соучредителем магазина-мастерской Анастасией Биленчук о формате работы Kidding, и как в Киеве создается субкультура ценителей редких игрушек.
Работа с игрушками – это не моя главная деятельность. Я флорист. Имею свою мастерскую.
А интерес к детским игрушкам у нас с мужем появился с рождением дочери семь лет назад. Через некоторое время пришла мысль, что было бы хорошо иметь место, где чинят игрушки. Так мы пришли к Kidding. Мастерскую запустили летом этого года.
Первые заказчики появились через Instagram. Также подключались друзья, которые заказывали что-нибудь.
Начиналось все с того, что у нас уже был собственный склад игрушек, которыми никто не пользовался. А потом мы подключили еще и поиск других интересных книг и игрушек.
Это были какие-то игрушки, которые мы мечтали приобрести для ребенка, однако они только сейчас появились на рынке. К примеру, когда мы собирали игрушки Brio, у нас были только железные дороги, а сейчас, изучая эту марку, узнаем, что они выпускали какие-то лабиринты, машинки. Или Playmobil – это как параллельная реальность. Мы находили их игрушки 70-х годов, которые прекрасно смотрятся, и впоследствии превратили их в благотворительные брелки для ключей.
Так по капле и собираем их.
Мы запускали Kidding в качестве эксперимента. Но получили много откликов от родителей, что им это тоже интересно. Это уже как клуб родителей, ищущих нечто подобное. Субкультура, которая формируется вокруг нас.
Мастерская у нас была еще до Kidding, потому что мы здесь работаем с мужем по основным направлениям деятельности. Здесь есть все необходимые инструменты. Также у нас много тканей, ведь моя сестра имеет собственное ателье. Благодаря этому вскоре планируем выпустить дроп с носками к Новому году.
Мы работаем с винтажными игрушками, но не заходим в поле раритетов. Больше руководствуемся внутренним чувством стиля и тем, что нам нравится. Хотя иногда покупаешь игрушку, фотографируешь – и ее забирают быстрее, чем ты ожидал.
Наша мастерская восстанавливает разные игрушки, не только экологичные. Мы любим работать с деревянными игрушками, книгами, реставрируем время и мягкие. Если игрушка интересная, уникальная и подлежит восстановлению, мы беремся за это. Всё индивидуально.
У нас была деревянная черепашка, выкрашенная краской с блеском. Мы ее смыли и покрыли акварельной краской – и от этого дерево как будто начало дышать. Мы подобрали также специальную веревку – и игрушка стала другой, замечательной.
В Grimms (бренд деревянных игрушек, основанный в 1978 году – БЖ) мы взяли методологию окрашивания предметов акварельными красками. Там есть секрет, который мы обнаружили. Определенный ингредиент, который нужно добавить, чтобы краска держалась. А потом натереть ее воском. Воск у нас в мастерской есть всегда, потому что я его использую во флористике. То есть мы используем инструменты, которые есть под рукой.
Мы пробуем, экспериментируем. Например, иногда в машинке нужно заменить колеса, и она становится намного качественнее, чем была.
В одной из первых игрушек, которую мы реставрировали, были потертости кожаных элементов. Мы их перепрошивали. Искали элементы кожи и нити, которые полностью подошли по цвету. Ищем что-то похожее по своим ощущениям материалов.
Игрушки выискиваем по разным каналам. У нас есть доступ к итальянскому eBay. Ищем на разных платформах, барахолках. К примеру, на Лесной находили несколько книг.
Есть игрушки от друзей. Много игрушек от родителей, обучающих детей по Вальдорфской системе.
Мы отслеживаем на OLX некоторые бренды, однако большинство все же – это свопы, барахолки, друзья и собственные архивы. Ибо OLX доступен всем, а мы работаем как археологи.
Как-то мы покупали машинку Brio и думали, что она будет такого же размера, как и все, но приехала большая. Она была классня и поехала во Львов. Это также интересный момент, что большинство игрушек едут во Львов. Есть такое мнение, что львовяне выбирают более качественные и красивые вещи. Возможно, из-за влияния архитектуры города. Мы даже начали задумываться, чтобы открыть там лавку.
Также мы добавили в ассортимент журнал "Жила" (альманах для родителей и детей - БЖ). Я когда-то писала для них несколько статей. Они дали нам доступ к архиву.
Из ценных находок – мишка Эрика Карла, у которого в животике есть книга и музыкальная игрушка Grimms – таких в мире осталось, пожалуй, три-четыре штуки. Ее я приобрела у поставщика игрушек, когда наша дочь была еще маленькой.
Еще я давно мечтала иметь книгу о слонике Babar. Для меня было всегда загадкой, почему в интерьерах детских комнат в Нью-Йорке и на исторических фотографиях всегда есть Бабар. И вот мы наконец имеем книгу о слонике Бабаре в нашем магазине, и очень счастливы от этого.
Сначала ты замечаешь эстетическую сторону книги – рассматриваешь палитру, предметы. А потом смотришь, какие там есть игрушки. И замечаешь My Little Pony, которые кажутся нам современными, но выдуманы они были еще в 80-е.
Мне нравится подход, когда родители осознанно выбирают игрушки для своего ребенка.
Полагаю, что попытки взрослых наполнять пространство эстетическими, экологическими игрушками закладывают интересную основу, потому что дети тоже потом начинают понимать и ценить такие вещи.
Когда ребенок подрастает, он сам уже выбирает игрушки. Появляются пластмассовые из-за влияния сериалов и рекламы, какие-то подарки бабушек, и тогда эксклюзивные игрушки кажутся не столь интересными. Но у нашей дочери есть одна кукла, которую сшили по заказу. Это кукла художника Дэвида Гокни. И однажды я сказала ребенку: "Ты представляешь, такая кукла есть только у тебя". И теперь наша дочь говорит, что возьмет с собой в убежище именно эту игрушку, потому что она единственная в мире.
В настоящее время магазин работает по предварительной договоренности, куда можно прийти и выбрать игрушку самостоятельно. Или принести на ремонт свою. Также готовые модели можно заказать через Instagram. Сейчас занимаемся созданием сайта, ведь существующая страница с каталогом уже нуждается в расширении.
В нашем Telegram-канале мы публикуем интересные анонсы, фильмы, мастер-классы, приложения для родителей.
Нам хотелось бы находить больше интересных вещей, наполнять наш каталог и расширять круг единомышленников.
Мы хотели бы открыть полноценный магазинчик с мастерской, потому что сейчас он более закрытого типа. А через фото невозможно передать ощущение от того предмета, какой он есть в жизни. Здесь важно ощутить его на ощупь.