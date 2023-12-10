Елочные игрушки, свечи и декор от украинских брендов

Шарики с персонажами картин Марии Примаченко, звезды из витражного стекла, наборы для создания собственных игрушек, «астрологические свечи» и рождественские венки с ангелами — рассказываем о елочных украшениях и декоре от 12 украинских производителей.

Елочные украшения

Haluzka Glass

Этот львовский бренд предлагает оригинальные или, напротив, очень минималистичные стеклянные новогодние украшения и декор для дома. В частности, это гирлянды, разнообразные шарики и яркие узнаваемые галузки. Их изготовляют из тонкого стекла и разрисовывают вручную.

Творение Haluzka Glass не обязательно вешать на елку. Ими можно эстетично украсить дом.

Среди наших рождественских фаворитов – набор украшений «Щелкунчик», минималистические стеклянные звезды и снежинки и комплект игрушек «Рисованный янтарь».

Цены: набор елочных украшений «Щелкунчик» — 490 грн, набор елочных украшений «Рисованный янтарь» — 600 грн, набор елочных украшений «Шоколадный эль» — 450 грн

Где купить: сайт ; Львов, ул. И. Франко, 3 (угловой дом улиц И. Франко-ак. Богомольца)

Glass Art Stories

Сумской бренд Glass Art Stories уже 28 лет производит изделия в техниках витраж и мозаика. Среди прочего – и елочные украшения.

Вы можете прикрепить их к окну, чтобы свет проходил через витраж и создавал красивый узор.

Цены: рождественский ангел из витражного стекла – 2072 грн, витражное украшение на елку Санта-звезда – 1737 грн

Где купить: сайт ; Киев, магазин «Всі.Свої» на Крещатике, 27; магазин «Всі.Свої. Дім і Декор» на Крещатике, 34

Ґроно

Этот львовский бренд разрисовывает шарики на елку по мотивам картин Марии Примаченко и Казимира Малевича.

Также в «Ґроно» можно купить эксклюзивный набор украшений «Маланка». Он создан в коллаборации с тату-художником Сашей Луцишиным. В коллекцию входят шесть шариков — Медведь, Коза, Ангел, Черт, Николай и Звездочет.

Для елочной верхушки бренд предлагает игрушку в форме трезубца.

Цены: елочный шарик «Паляница» — 650 грн, верхушка в виде трезубца — 1100 грн, набор украшений «Маланка» — 3000 грн, елочный шарик «Супрематизм №1» — 650 грн

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La Petite Clara

Бренд La Petite Clara создает оригинальные елочные игрушки из фарфора. Образы их украшений действительно поражают. Среди них есть инфанта Ингрид, Медуза Горгона, черепа, распиленная рождественская Мэри, инфанта Нина, цирковой силач Питер, предсказательница Кассандра и другие.

Цены: игрушка «цирковой силач Питер» — 80$, игрушка «предсказательница Кассандра» — 70$, игрушка «Медуза Горгона» — 70$

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Molfar Kyiv

Molfar Kyiv предлагает не отдельные украшения, а наборы для творчества с елочными шариками. Таким образом и дети, и взрослые смогут создать игрушки собственноручно. Кроме красок и компонентов, в комплект входит подробная инструкция по изготовлению украшений.

Цены: набор Christmas Colours — 1100 грн, набор Christmas Colours Mini — 700 грн

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Свечи

SABI

Бренд SABI создает скульптурные свечи, вдохновленные красотой природы. Цветная капуста, кабачок, патиссон, зрелая и молодая кукуруза, тыква, яблоко или апельсин — выбирайте форму изделия по своему вкусу.

Цены: свеча «Яблоко» — 480 грн, свеча «Патиссон белый» — 600 грн, свеча «Кукуруза» — 550 грн

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THIRTEEN candle studio

THIRTEEN candle studio – бренд, который вручную создает натуральные соевые свечи с травяными, цветочными древесными, пряными и восточными ароматами. Одна из его недавних коллекций посвящена знакам Зодиака. Выберите свечи для себя и семьи и наслаждайтесь ароматом, который подобрали именно для вас.

Цены: свеча «Водолей» — 950 грн

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Teplo

Свечи Teplo изготовляют из натурального воска, содержащего эфирные масла. После растопки воск превращается в увлажняющий крем для рук.

Бренд дает возможность дополнительного наполнения свечи выбранным ароматом. Для этого нужно отправить форму с выбранным ароматом в магазин, и там зальют свечу в соответствии с вашим выбором.

Среди самых оригинальных форм свечей Teplo – коллаборация с певицей Тиной Кароль. Это скульптура артистки, которая одновременно является парфюмированной свечой.

Цены: свеча «Колокол бокалов» — 340 грн, парфюмерная свеча Bergamot — 590 грн, парфюмерная свеча Tina Karol — 700 грн

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WOOD MOOD

WOOD MOOD – это семейный бренд экологических и натуральных свечей. Их изготовляют из пчелиного воска, дерева, глины и эфирного масла. Для всей продукции используется деревянный фитиль, который во время горения потрескивает, словно дрова в камине.

В первые месяцы полномасштабного вторжения мастерская WOOD MOOD в Гостомеле была заблокирована. Так же, как деревянный цех в Харькове. В настоящее время бренд возобновил производство и стал известен далеко за пределами Украины.

Цены: свеча ROCKY Patio — 1290 грн, свеча UBUD Original — 990 грн, свеча VOLCANO Compact — 990 грн

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Декор

Коза Дереза

Этно-мастерская «Коза Дереза» производит декоративные рождественские венки с ангелами и Святой семьей, которыми на Рождество можно украсить дом. Их основание ароматизируют и украшают аппликациями ручной работы.

Цены: рождественский венок «В заколдованном лесу» — 2470 грн, рождественский венок серебрянно-голубой с ангелами — 2100 грн

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Art-Hall ceramics

Украинский бренд Art-Hall ceramics создает посуду и украшения из керамики. В этом году к зимним праздникам здесь создали набор «Рождественская история» с позолотой. Он состоит из трех блюдцев и одного большого блюда. В рисунках на посуде можно увидеть серафима, ангелов, рождественскую звезду и козу. Каждое изделие из коллекции продается отдельно или в комплекте.

Также в Art-Hall ceramics можно купить наборы керамических новогодних игрушек, свечи, подсвечники и множество интересного праздничного декора.