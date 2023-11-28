В Германии откроют первый мультибрендовый магазин украинской одежды

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Ирина Маймур
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В Гамбурге заработает мультибрендовый магазин дизайнерской украинской одежды, пишет The Village Украина.

Там можно будет купить вещи от 25 украинских брендов, в частности, Bobkova, Panove, Vorozhbyt&Zemskova, 91 Lab и других.

Магазин начнет работу 1 декабря в ТЦ Europa Passage. Это первый мультибрендовый магазин украинской дизайнерской одежды в Германии.

Europe Passage, торгово-промышленная палата Германии (ИНК), Генеральное консульство Украины в Гамбурге и Посольство Украины в Федеративной Республике Германии стали партнерами открытия.

Магазин откроется в рамках «Пакта ради солидарности и будущего» между Киевом и Гамбургом. Этот пакт предусматривает поддержку Киева, его жителей, бизнесов и гражданского общества. 5% дохода от продажи одежды согласно условиям договора будут передавать на финансовые нужды Украины.

Фото: 91 Lab

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Опубликовано: 28 ноября 2023
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