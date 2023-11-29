Какое женское пальто станет лучшим выбором для осенне-зимнего сезона?

22
Александра Явник
share share

Каждая смена сезона для женщины начинается с обновления гардероба, чтобы быть всегда неотразимой и соответствовать модным трендам. А хитом нынешнего холодного сезона стали осенние и зимние пальто. Выбор направлений весьма разнообразный.

Это элегантная вневременная классика, интерпретация ретро-мотивов 80-х с впечатляющими плечами, вызывающий оверсайс, романтичная женственность. Многогранность стилистики позволяет каждой барышне идеально подобрать фасон по особенностям фигуры и росту.

Широкий ассортимент женских пальто от популярных брендов найдете по ссылке https://answear.ua/ru/k/vona/odyag/palta. Это подборка стильных моделей разных силуэтов и расцветок с логотипами Morgan, Pepe Jeans, MAX&Co., HUGO, Rotate, XT Studio, Morgan, BOSS, Guess и еще ряда известных марок.

Какие расцветки женских пальто модны осенью и зимой 2023-2024?

Еще один важный критерий выбора – цвет. Модная палитра нынешнего сезона очень широкая и разнообразная, как в монохромных вариациях, комбинации цветов.

Тредновые расцветки:

  • оттенки красного – алый, бордовый, оранжевый для смелых экстравагантных модниц
  • розовый – нежный пудровый, фуксиевый отлично смотрятся в сочетании;
  • нежный сиреневый, насыщенный синий, ультрафиолетовый – он в этом сезоне стал топовым;
  • оливковый, серый, все спектры коричневого – самый беспроигрышный вариант;
  • ярко-желтый, лимонный, рыжий для тех, кого угнетает осенняя серость.

Эти цветовые вариации отлично смотрятся как в монохромном образе, так и в сочетании близких оттенков. К рассмотренному разнообразию стоит добавить принтовые версии. Здесь тоже раздолье для выбора: клетка любых размеров, «гусиная лапка». В моде пальто со звериным рисунком леопард, лев, зебра и цветочным принтом.

Как выбрать фасон женского пальто по фигуре?

Чтобы быть неотразимой и в теплом пальто, нужно правильно выбрать фасон. Так как даже самая красивая и дорогая модель потеряет свой лоск, если она не села. Потому, выбирая базовые вещи, необходимо учитывать особенности своей фигуры. Стилисты выделяют 5 основных типов:

  • Песочные часы – считается идеальным вариантом, обладательницам таких пропорций идет любой стиль и фасон.
  • Обладательницам фигуры «груша» стоит сделать акцент на плечи. Выбирать модели с объемным воротником, меховыми вставками.
  • Перевернутый треугольник требует усиление низа, подойдут расклешенные к низу модели.
  • Фигура «яблоко» также требует усиления плечевого пояса, что зрительно стройнит.
  • Девушкам с прямоугольной формой тела стоит выбирать ассиметричные фасоны, тюльпан, трапеция.

Эти рекомендации помогут даже зимой выглядеть ярко и стильно. Подобрать платья, обувь, модную сумочку, шапку можно на странице https://answear.ua/ru/m/liu-jo.

С чем носят зимние пальто?

Пальто – базовая деталь осенне-зимнего гардероба женщины, классика жанра и хит нынешнего сезона. Разнообразие стилей позволяет создавать эффектные луки. Современные модницы умело сочетают пальто с брюками любой ширины и длины ширины. Юбки подходят мини, миди и макси, даже если она длиннее верхней одежды.

В зависимости от фасона и сезона с пальто носят лоферы, кроссовки, высокие сапоги, ботфорты, модели на высоких каблуках. В сильные холода вполне подходят стильные Снегоходы Женские. Главное чтобы детали образа не диссонировали по цвету и стилю.

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 29 ноября 2023
share share
Куда пойти в Киеве 1-3 декабря: Монатик, Onuka и Tvorchi, открытие катка и маркет украинских брендов Куда пойти в Киеве 1-3 декабря: Монатик, Onuka и Tvorchi, открытие катка и маркет украинских брендов Свободный выбор: подборка лучших подарочных сертификатов Свободный выбор: подборка лучших подарочных сертификатов На Печерске открыли кафе и бар Madino: с кубинскими и мексиканскими блюдами На Печерске открыли кафе и бар Madino: с кубинскими и мексиканскими блюдами Какие песни больше всего слушали украинцы в 2023 году: рейтинг Apple Music Какие песни больше всего слушали украинцы в 2023 году: рейтинг Apple Music Историческую вывеску «Мисливець» не будет реставрировать до конца войны. Собранные средства пойдут на ВСУ Историческую вывеску «Мисливець» не будет реставрировать до конца войны. Собранные средства пойдут на ВСУ Чтобы помочь «Киевгорстрою», КГГА выкупит у компании жилье для льготников, школы и садики Чтобы помочь «Киевгорстрою», КГГА выкупит у компании жилье для льготников, школы и садики На территории пивоварни Рихерта предлагают построить 12-этажки: детали проекта На территории пивоварни Рихерта предлагают построить 12-этажки: детали проекта BetterMe и Минэкономики запустили программу по повышению производительности украинцев на работе BetterMe и Минэкономики запустили программу по повышению производительности украинцев на работе
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.