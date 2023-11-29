Какое женское пальто станет лучшим выбором для осенне-зимнего сезона?

Каждая смена сезона для женщины начинается с обновления гардероба, чтобы быть всегда неотразимой и соответствовать модным трендам. А хитом нынешнего холодного сезона стали осенние и зимние пальто. Выбор направлений весьма разнообразный.

Это элегантная вневременная классика, интерпретация ретро-мотивов 80-х с впечатляющими плечами, вызывающий оверсайс, романтичная женственность. Многогранность стилистики позволяет каждой барышне идеально подобрать фасон по особенностям фигуры и росту.

Широкий ассортимент женских пальто от популярных брендов найдете по ссылке https://answear.ua/ru/k/vona/odyag/palta. Это подборка стильных моделей разных силуэтов и расцветок с логотипами Morgan, Pepe Jeans, MAX&Co., HUGO, Rotate, XT Studio, Morgan, BOSS, Guess и еще ряда известных марок.

Какие расцветки женских пальто модны осенью и зимой 2023-2024?

Еще один важный критерий выбора – цвет. Модная палитра нынешнего сезона очень широкая и разнообразная, как в монохромных вариациях, комбинации цветов.

Тредновые расцветки:

оттенки красного – алый, бордовый, оранжевый для смелых экстравагантных модниц

розовый – нежный пудровый, фуксиевый отлично смотрятся в сочетании;

нежный сиреневый, насыщенный синий, ультрафиолетовый – он в этом сезоне стал топовым;

оливковый, серый, все спектры коричневого – самый беспроигрышный вариант;

ярко-желтый, лимонный, рыжий для тех, кого угнетает осенняя серость.

Эти цветовые вариации отлично смотрятся как в монохромном образе, так и в сочетании близких оттенков. К рассмотренному разнообразию стоит добавить принтовые версии. Здесь тоже раздолье для выбора: клетка любых размеров, «гусиная лапка». В моде пальто со звериным рисунком леопард, лев, зебра и цветочным принтом.

Как выбрать фасон женского пальто по фигуре?

Чтобы быть неотразимой и в теплом пальто, нужно правильно выбрать фасон. Так как даже самая красивая и дорогая модель потеряет свой лоск, если она не села. Потому, выбирая базовые вещи, необходимо учитывать особенности своей фигуры. Стилисты выделяют 5 основных типов:

Песочные часы – считается идеальным вариантом, обладательницам таких пропорций идет любой стиль и фасон.

Обладательницам фигуры «груша» стоит сделать акцент на плечи. Выбирать модели с объемным воротником, меховыми вставками.

Перевернутый треугольник требует усиление низа, подойдут расклешенные к низу модели.

Фигура «яблоко» также требует усиления плечевого пояса, что зрительно стройнит.

Девушкам с прямоугольной формой тела стоит выбирать ассиметричные фасоны, тюльпан, трапеция.

Эти рекомендации помогут даже зимой выглядеть ярко и стильно. Подобрать платья, обувь, модную сумочку, шапку можно на странице https://answear.ua/ru/m/liu-jo.

С чем носят зимние пальто?

Пальто – базовая деталь осенне-зимнего гардероба женщины, классика жанра и хит нынешнего сезона. Разнообразие стилей позволяет создавать эффектные луки. Современные модницы умело сочетают пальто с брюками любой ширины и длины ширины. Юбки подходят мини, миди и макси, даже если она длиннее верхней одежды.

В зависимости от фасона и сезона с пальто носят лоферы, кроссовки, высокие сапоги, ботфорты, модели на высоких каблуках. В сильные холода вполне подходят стильные Снегоходы Женские. Главное чтобы детали образа не диссонировали по цвету и стилю.