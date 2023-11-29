Свободный выбор: подборка лучших подарочных сертификатов

Как угадать с подарком, если не хочется спрашивать в лоб, а читать мысли вы не научились? Хорошим решением станет сертификат. Он дает возможность человеку самостоятельно выбрать презент, сэкономив время и деньги. На рынке представлены подарочные сертификаты самых разных видов: от карт на покупку косметики до абонементов в спортзал и билетов на мастер-классы. Внимательно изучив ассортимент, вы без проблем подберете идеальный подарок. А наша статья в этом поможет.

Чем сертификат лучше обычного подарка?

Несмотря на то, что подарочные сертификаты появились недавно, у них уже есть много поклонников. Такая альтернатива классическим презентам выгодна и удобна. Но некоторые люди критикуют дарителей сертификатов за отсутствие фантазии и нежелание тратить время на выбор более традиционного подарка. Мы считаем, что все это индивидуально, и каждый вправе сам решить, какой презент вручить от своего имени.

К преимуществам подарочных сертификатов стоит отнести:

экономию времени — в интернет-магазинах заказать такой подарок можно за пару минут;

возможность выбора — счастливчик сможет купить именно ту вещь, которая ему понравится из сотен других;

компактность — электронный сертификат не занимает места, а физическая карта легко поместится в кошельке и кармане;

срок хранения — как правило, карту можно использовать в течение года, поэтому владельцу не нужно торопиться с принятием решения.

Кто-то спросит: «А может быть, лучше подарить деньги?». У такого презента есть недостаток — в большинстве случаев подаренная наличка расходуется на повседневные потребности, возврат долгов и т. д. Крайне редко на нее покупают подарок, в отличие от сертификата, имеющего целевое назначение.

Подарочные сертификаты на покупку конкретных предметов

Особенность подарочного сертификата — возможность обмена на один или несколько товаров, чья стоимость не превышает определенную сумму. Это можно сделать как в обычном, так и в интернет-магазине. В числе наиболее популярных сертификатов — карты на:

косметику;

парфюмерию;

ювелирные изделия;

нижнее белье;

аксессуары.

С каждым годом все больше магазинов добавляют в ассортимент такой универсальный презент. Ведь сертификат выгоден не только покупателю, но и продавцу. Иногда подарочные карты дарят в качестве бонусов для повышения лояльности. Сертификат даже на небольшую сумму точно вызовет положительные эмоции.

В Украине подарочные карты можно приобрести в большинстве крупных и средних магазинов. Каждый сертификат имеет уникальные условия использования, которые стоит изучить заранее, чтобы не ошибиться, например, со сроком действия или другими нюансами.

Сертификаты впечатлений. Как не ошибиться с выбором?

Если сертификат на покупку косметики, белья или других предметов кажется слишком банальным, можно рассмотреть подарочные карты впечатлений. Это презенты оригинального формата, которые призваны подарить эмоции и новый опыт, а не конкретную вещь. Сертификаты впечатлений могут включать в себя:

туристические поездки;

процедуры массажа, спа;

мастер-классы;

уроки танцев;

дегустации;

сеансы экстремальных занятий и др.

Как правило, на определенную сумму владелец карты может выбрать одно из нескольких занятий разного характера. А некоторые «впечатления» предлагаются в вариациях как для одного, так и для пары. В этом случае вы сможете воспользоваться сертификатом вместе с возлюбленным или возлюбленной.

При выборе карты стоит тщательно продумать, какой набор развлечений и занятий будет интересен тому, кому вы ее дарите. Всегда можно обратиться за помощью к консультанту, который подскажет, какие сертификаты пользуются наибольшим спросом. Например, среди молодежи популярны экстремальные занятия: прыжки с парашютом, поездки на квадроциклах и др. Обязательно расспросите, насколько безопасными будут эти способы развлечься, есть ли ограничения по здоровью и возрасту.

Сертификат — отличная замена обычному презенту. С его помощью вы сможете подарить человеку то, что он хочет, не покупая наугад и не устраивая допросов.