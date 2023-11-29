Свободный выбор: подборка лучших подарочных сертификатов

Как угадать с подарком, если не хочется спрашивать в лоб, а читать мысли вы не научились? Хорошим решением станет сертификат. Он дает возможность человеку самостоятельно выбрать презент, сэкономив время и деньги. На рынке представлены подарочные сертификаты самых разных видов: от карт на покупку косметики до абонементов в спортзал и билетов на мастер-классы. Внимательно изучив ассортимент, вы без проблем подберете идеальный подарок. А наша статья в этом поможет.
Несмотря на то, что подарочные сертификаты появились недавно, у них уже есть много поклонников. Такая альтернатива классическим презентам выгодна и удобна. Но некоторые люди критикуют дарителей сертификатов за отсутствие фантазии и нежелание тратить время на выбор более традиционного подарка. Мы считаем, что все это индивидуально, и каждый вправе сам решить, какой презент вручить от своего имени.
К преимуществам подарочных сертификатов стоит отнести:
Кто-то спросит: «А может быть, лучше подарить деньги?». У такого презента есть недостаток — в большинстве случаев подаренная наличка расходуется на повседневные потребности, возврат долгов и т. д. Крайне редко на нее покупают подарок, в отличие от сертификата, имеющего целевое назначение.
Особенность подарочного сертификата — возможность обмена на один или несколько товаров, чья стоимость не превышает определенную сумму. Это можно сделать как в обычном, так и в интернет-магазине. В числе наиболее популярных сертификатов — карты на:
С каждым годом все больше магазинов добавляют в ассортимент такой универсальный презент. Ведь сертификат выгоден не только покупателю, но и продавцу. Иногда подарочные карты дарят в качестве бонусов для повышения лояльности. Сертификат даже на небольшую сумму точно вызовет положительные эмоции.
В Украине подарочные карты можно приобрести в большинстве крупных и средних магазинов. Каждый сертификат имеет уникальные условия использования, которые стоит изучить заранее, чтобы не ошибиться, например, со сроком действия или другими нюансами.
Если сертификат на покупку косметики, белья или других предметов кажется слишком банальным, можно рассмотреть подарочные карты впечатлений. Это презенты оригинального формата, которые призваны подарить эмоции и новый опыт, а не конкретную вещь. Сертификаты впечатлений могут включать в себя:
Как правило, на определенную сумму владелец карты может выбрать одно из нескольких занятий разного характера. А некоторые «впечатления» предлагаются в вариациях как для одного, так и для пары. В этом случае вы сможете воспользоваться сертификатом вместе с возлюбленным или возлюбленной.
При выборе карты стоит тщательно продумать, какой набор развлечений и занятий будет интересен тому, кому вы ее дарите. Всегда можно обратиться за помощью к консультанту, который подскажет, какие сертификаты пользуются наибольшим спросом. Например, среди молодежи популярны экстремальные занятия: прыжки с парашютом, поездки на квадроциклах и др. Обязательно расспросите, насколько безопасными будут эти способы развлечься, есть ли ограничения по здоровью и возрасту.
Сертификат — отличная замена обычному презенту. С его помощью вы сможете подарить человеку то, что он хочет, не покупая наугад и не устраивая допросов.