Возле метро «Славутич» открыли заведение «Центр города» с кофе, коктейлями и завтраками all day

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Ирина Маймур
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В ЖК «Славутич» заработала кафе-бар «Центр города».

Название заведения является сатирическим ответом на шутки о левом берегу столицы, а его концепт владельцы описывают как «классное место на левом берегу с атрибутами центра города», пишет The Village Украина.

С 08:00 до 16:00 «Центр города» функционирует как кафе с выпечкой, десертами и завтраками. С 16:00 до 22:00 – как бар. Согласно формату у заведения меняют еще и освещение и звуковое сопровождение.

Меню кафе-бара отличается в зависимости от дня недели. В частности, по понедельникам здесь организуют вечера вина, во вторник — дегустации десертов от «Сестер Бабенцовых», в среду в заведении день пасты, а в воскресенье здесь можно полакомиться пончиками Ponchyk Boy.

Интерьер заведения украсили памятником Тарасу Шевченко и картинами украинского художника Петра Бойко.

У входа в кафе-бар есть корнер с очками «На очі». В качестве витрин для него использовали отреставрированные почтовые ящики.

Цены: цитрусовые сырники под белым шоколадом — 195 грн, шакшука — 225 грн, сырники — 195 грн, грибной хот-дог — 220 грн, паста с курицей — 235 грн, лососевый салат — 245 грн, миндальный крусан — 120 грн Мартини — 235 грн

Адрес: ЖК «Славутич» 2.0, ул. Заречная, 6

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 22:00

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Фото: «Центр города»

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Опубликовано: 30 ноября 2023
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