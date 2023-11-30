В Киеве открыли мурал, посвященный силам ПВО и энергетикам

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Валерия Гуржий
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На стенописи "Защитники света" изображен военный, который охраняет наше небо от воздушной опасности, и энергетика, который готовый быстро чинить электросети в случае повреждений.

Об этом сообщили в ДТЭК.

На открытии мурала присутствовали военные 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны, защищающие Киев от шахедов, а также энергетики компании ДТЭК.

Работа над художественным проектом продолжалась с марта 2023 года. Сразу после прохождения минувшей сложной зимы был проведен конкурс среди художников, в результате которого создалась рабочая группа художников и иллюстраторов, которые в соавторстве работали над реализацией стенописи. Автором иллюстрации выступила Дарца Зиренько, а мурал создали украинские художники Андрей Ковтун, Антон Кондрашов и Виктория Лайм.

Фото: ДТЭК

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Опубликовано: 30 ноября 2023
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