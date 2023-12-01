Украинские разработчики представили официальный трейлер игры "S.T.A.L.K.E.R. 2"

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Валерия Гуржий
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Украинская студия GSC Game World представила официальный трейлер игры STALKER 2: Сердце Чернобыля.

Разработчики игры в интервью китайскому изданию Gamersky рассказали, что сюжет игры нелинейный и зависит от шагов и выборов игрока. Основную ветку можно пройти за 40 минут, она имеет четыре разных варианта окончания. Некоторые сайдквесты будут влиять на основной сюжет, но остаются на усмотрение игроков.

События игры происходят в постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где помимо аварии 1986 года, 2006 года произошла вторая катастрофа, в результате которой физические, химические и биологические процессы на этой территории изменились, появилось множество аномалий, артефактов и существ-мутантов.

Ожидается, что игра выйдет в первом квартале 2024 года, но точной даты разработчики пока не называют

Впервые игра была анонсирована в 2010 году после выхода «Зов Припяти», релиз был запланирован на 2012 год, однако за год до этого его отменили. Затем ее снова анонсировали в 2018 году.

Разработка игры пришлась на время пандемии и полномасштабного вторжения россии в Украину. С начала полномасштабной войны студия и ее владельцы придержали принципиально проукраинскую позицию, донатят на армию, а летом 2022 года объявили, что уберут российскую озвучку из игры. Она также не будет доступна игрокам из россии и белоруссии.

Ждете выход игры?
Опубликовано: 01 декабря 2023
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