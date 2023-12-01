Движение по Подольско-Воскресенскому мосту открыли, но не для всех: кто может там ездить

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Валерия Гуржий
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Движение по Подольско-Воскресенскому мосту открыли для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобуса.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

На первом этапе по мосту будет курсировать автобусный маршрут №111 «Станция метро «Площадь Украинских Героев» – станция метро «Левобережная».

По словам Кличко, строительство этого мостового перехода продолжается. Далее планируется завершить работы по обеспечению проезда на улицу Бальзака, а также осуществить ремонт улицы Центральная Садовая, включая обустройство сети водоотвода. И проезд на Бальзака, и ремонт Центральной Садовой планируют завершить в следующем году.



Фото: Виталий Кличко

Ждали открытия моста?
Опубликовано: 01 декабря 2023
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