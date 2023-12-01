Движение по Подольско-Воскресенскому мосту открыли, но не для всех: кто может там ездить

Движение по Подольско-Воскресенскому мосту открыли для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобуса.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

На первом этапе по мосту будет курсировать автобусный маршрут №111 «Станция метро «Площадь Украинских Героев» – станция метро «Левобережная».

По словам Кличко, строительство этого мостового перехода продолжается. Далее планируется завершить работы по обеспечению проезда на улицу Бальзака, а также осуществить ремонт улицы Центральная Садовая, включая обустройство сети водоотвода. И проезд на Бальзака, и ремонт Центральной Садовой планируют завершить в следующем году.





Фото: Виталий Кличко