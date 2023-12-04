В Одесской области продают здание-памятник архитектуры за более 3,5 млн гривен

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Валерия Гуржий
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В Болграде, что в Одесской области продают здание-памятник архитектуры более чем за 3,5 миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Здание нежилое и является памятником архитектуры местного значения и взято под охрану государства. Она выставлена на аукцион со стартовой ценой 3 536 802 гривен.

"Это особняк, построенный в конце XIX века, расположен в историческом районе города. Рядом есть учебные заведения, государственные учреждения, больница, спортивные и детские площадки, магазины. Удобная транспортная развязка", - говорится в описании.

Электронный аукцион по продаже пройдет 27 декабря 2023 года.

Как думаете, купят достопримечательность?
Опубликовано: 04 декабря 2023
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