Какие книги были наиболее популярны среди украинцев в 2023 году - опрос

Украинский Институт Книги вместе с Kyiv Book Weekend провели опрос книжных магазинов и узнали, какие книги были наиболее популярны и имели самые высокие рейтинги по продажам в 2023 году.

Основываясь на данных, они составили перечень бестселлеров по итогам этого года в четырех номинациях:

самая популярная украинская классика;

самые популярные книги современных украинских авторов;

самые популярные переводы;

самые популярные книги для детей.

Самая популярная украинская классика

Безусловный лидер номинации – серия "Неканонический канон" издательства Вихола.

Самыми успешными книгами, вошедшими одновременно в ТОП продаж четырех общеукраинских книготорговцев из шести стали: «Город» Валерьяна Подмогильного и «Записки курносого Мефистофеля» Владимира Винниченко и «Тигроловы» и «Сад Гетсиманский» Ивана Багряного. Эти же книги, а также «Повесть о санаторийной зоне» Николая Хвылевого среди лидеров киевских книжных магазинов.

Самые популярные книги современных украинских авторов

На первом месте – книга «Я вижу, вас интересует тьма» Иллариона Павлюка. Еще три издания представлены в топах продаж большинства опрошенных. Это «Стремянка» Евгении Кузнецовой, «Новые Темные Веки. Колония» Макса Кипечати и «Танцы с костями» Андрея Семенкова.

Самые популярные переводы

Вкусы покупателей всех киевских книжных магазинов совпали на таких книгах: «Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки» авторов Михаэль Бар-Зохар и Ниссим Мишаль, перевел Александр Михельсон, «Фактор Черчилля Как один человек изменил историю» Бориса Джонсона, перевел Юрий Гирич.

Самые популярные книги для детей

В список самых популярных книг для детей вошли как украинские, так и переводные издания иностранных авторов. Возглавляет рейтинг ритейлеров книга «Малыши об интимных вещах» Юлии Ярмоленко. Также в лидерах книга «Тореадоры из Васюковки» Всеволода Нестайко.

Литературные итоги подвели на основе продаж печатных книг в двух выборках:

крупные ритейлеры Book24, kniga.biz.ua, Yakaboo, Книголенд, КСД и НФ с общеукраинским охватом;

киевские несетевые книжные магазины Смысл, Закапелок, Readeat и Katebooks (Ирпень).

Фото:Unsplash\Toa Heftiba