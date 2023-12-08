Появился эскизный проект Национального военного мемориального кладбища: визуализации

В Минветеранов презентовали общественности эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.

Эскизные решения представил главный архитектор эскизного проекта Сергей Дербин. Проект успешно прошел государственную экспертизу, и после завершения нормативно-правового урегулирования предстанет в пределах Гатненской территориальной общины под Киевом.

При проектировании Национального военного мемориального кладбища был учтен зарубежный мемориальный опыт, в частности всемирно известного Арлингтонского национального кладбища в США.

Следовательно, на земельном участке более 260 гектаров будут размещены военное кладбище, церемониальная площадь, дом траура, крематорий, музейно-выставочный комплекс и другая необходимая инфраструктура.

Строительство будет осуществляться в несколько очередей. В первой очереди будет построен сектор традиционных захоронений, колумбарий, площадь, где будет проходить прощание с нашими Воинами, и необходимые сооружения для организации захоронений.

Также были представлены визуальные проекты унифицированных надгробных плит с учетом религиозных особенностей. Главное – они будут выдержаны в едином стиле, соответствующем статусу национального Мемориала.

Кроме того, с представителями семей погибших обсуждены и другие вопросы по НВМК. В частности, организацию удобного трансфера для посетителей. Учитывая близкое расположение к границам столицы и мощную транспортную артерию, проектом предусмотрена организация постоянно курсирующих шаттлов от основных транспортных узлов до мемориального комплекса.

Фото: Минветеранов