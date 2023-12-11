Застройщик "Цветов Украины" проиграл суд против активиста и должен возместить расходы

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Валерия Гуржий
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Подольский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска застройщика «Цветов Украины» по делу против активиста Тараса Грицюка и обязал застройщика возместить расходы ответчикам на правовую помощь.

Об этом пишет "Цегла".

Соответствующее решение приняла судья Скрипник. Свои требования застройщик обосновывал оскорблением собственной чести и достоинства, которые видел в высказываниях Тараса о самовольном демонтаже павильона «Цветы Украины».

Напомним, что ЧАО «Цветы Украины» подало в суд активиста движения «Цветы Украины» еще в 2021 году.

В июне 2021 года вокруг здания появился забор. Информационных стендов на нем не было. Застройщик сначала срезал 30-летний виноград на здании, а затем «Цветы Украины» начали демонтировать . Активисты тогда сломали строительный забор и начали дежурить у здания. После этого начались отличные процессы.

Впоследствии суд назвал модернистское здание на улице Сечевых Стрельцов «очередным полуразваленным объектом советских времен в состоянии, которое эстетической красоты и ценности историческому лицу Киева не придает» и отменил приказ Минкульта и Департамента Охраны Культурного Наследия о внесении павильона .

В марте 2023 года суд не удовлетворил апелляцию по авторскому праву архитектора здания «Цветы Украины». После чего застройщик требует у архитектора здания «Цветы Украины» Николая Левчука 300 000 гривен на судебные издержки.

«Цветы Украины» — учебно-методический павильон в стиле позднего модернизма на улице Сечевых Стрельцов, 49. Сооруженный в 1983-85 гг. он служил платформой распространения растений, площадкой экспериментальной флористики, центром обучения и досуга горожан.

Фото: Wikimedia

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Опубликовано: 11 декабря 2023
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