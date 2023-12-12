В работе "Киевстара" произошел масштабный сбой: в компании говорят, что проблему уже решают

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар", но специалисты уже работают над устранением проблемы.

Об этом сообщили в "Киевстаре".

Пользователи мобильного оператора сообщают, что не могут звонить и писать сообщения.

"Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы. Специалисты компании работают над устранением проблемы", - сообщили в компании.

Также в "Дії" посоветовали воспользоваться национальным роумингом, позволяющим переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без изменения сим-карт и тарифов.

Как это сделать:

1. Выключите автовыбор сети:

на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор

на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети

2. Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone, Киевстар или lifecell

3. Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть.

4. Проверьте, можно ли позвонить/отправить SMS.

Фото: Unsplash\Priscilla Du Preez