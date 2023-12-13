В Харькове открыли книжный магазин «Книголенд» с кофейней и пространством для литературных событий

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Ирина Маймур
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В Харькове открыли новый книжный магазин «Книголенд». Он заработал в самом центре города, по адресу улица Сумская, 72.

В помещении обустроили зону для презентаций, места для чтения и кофейню, где можно будет выпить кофе и ознакомиться с книгами.

В честь открытия в «Книголенде» прошло мероприятие с писателем Сергеем Жаданом.

Это уже восьмой магазин сети, который сейчас работает в Харькове.

«Книголенд» — сеть книжных магазинов и интернет-магазин книг. Сеть была основана в Харькове в 2007 году. Книжные магазины «Книголенд» есть в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Чернигове, Полтаве и других городах Украины.

Фото: «Книголенд»

Часто ли вы посещаете книжные магазины?
Опубликовано: 13 декабря 2023
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