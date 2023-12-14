Возле «Олимпийской» открыли кофейню-кондитерскую Shu Shu с десертами собственного производства

Возле станции метро «Олимпийская» открылась кофейня-кондитерская Shu Shu.

Здесь предлагают шу, макароны, торты и другие десерты собственного производства. Также в заведении есть кофе от украинского обжаривателя, натуральные чаи и дрипы.

К тому же Shu Shu предлагает подарочные боксы с макаронами под заказ.

Цены: шу с карамелью – 80 грн, шу со свежими ягодами – 120 грн, макарон – 50 грн, эспрессо – 30 грн фильтр-кофе – 60 грн, капучино – 50 грн, какао – 50 грн, матча-лате – 80 грн

Адрес: улица Большая Васильковская, 54

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

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Фото: Shu Shu