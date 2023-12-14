В Украине выпустили аудиогид "Путешествие в Киевское Полесье"

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Валерия Гуржий
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В Украине презентовали иммерсивный проект "Путешествие в Киевское Полесье". Это аудиогид, объединяющий GPS-аудиопрогулки по городу и этнографические экспедиции по неизвестным местностям.

Гид знакомит с историей края, погружает в самобытную атмосферу его жителей и способствует укоренению украинцев, говорят авторы, основатели комплекса отдыха под Киевом "УЛИС".

"Включив аудиогид, постоянно наблюдаешь момент чуда: невероятно чувственные истории героев, интересные факты исследователей, а также неожиданное музыкальное сопровождение, когда в какой-то момент асфальт становится музыкальным инструментом, тон которого зависит от вашей скорости движения", - отмечают авторы проекта.

Его команда состоит из антрополога Алексея Москаленко и саундпродюсера Тараса Галаневича, в портфолио которых уже есть археологическая аудиоэкскурсия из Киева в Витачев. На этот раз они решили путешествовать из Киева в село Дудки.

Голосом "Путешествия в Киевское Полесье" стал Дмитрий Сухолиткий-Собчук - режиссер киноленты "Памфир".

Хочете путешествовать по Киевской области?
Опубликовано: 14 декабря 2023
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