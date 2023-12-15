Отреставрировали Хотинскую крепость, которая является одним из древнейших памятников архитектуры в Украине

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Валерия Гуржий
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Завершилась реставрация одного из древнейших памятников архитектуры в Украине – Хотинской крепости.

Об этом сообщили в ДИАМ.

За последние годы крепость нуждалась в ремонте и в 2021 году была включена в перечень проектов "Большого строительства". Ремонтные работы проводились на аварийных участках оборонных стен.

Также проектом предусмотрена расчистка поверхности кладок, реставрация кладки, защита поверхности кладок и устройство водоотвода. Комплекс построек Хотинской крепости уже приняли в эксплуатацию.

Хотинская крепость – одна из самых древних памятников архитектуры Украины и ее гордость. Она состоит из замка (цитадель) и крепости, куда входит комплекс различных исторических сооружений.

Фото: ДИАМ, Википедия

Когда-нибудь были в Хотинской крепости?
Опубликовано: 15 декабря 2023
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