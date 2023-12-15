Отреставрировали Хотинскую крепость, которая является одним из древнейших памятников архитектуры в Украине

Завершилась реставрация одного из древнейших памятников архитектуры в Украине – Хотинской крепости.

Об этом сообщили в ДИАМ.

За последние годы крепость нуждалась в ремонте и в 2021 году была включена в перечень проектов "Большого строительства". Ремонтные работы проводились на аварийных участках оборонных стен.

Также проектом предусмотрена расчистка поверхности кладок, реставрация кладки, защита поверхности кладок и устройство водоотвода. Комплекс построек Хотинской крепости уже приняли в эксплуатацию.

Хотинская крепость – одна из самых древних памятников архитектуры Украины и ее гордость. Она состоит из замка (цитадель) и крепости, куда входит комплекс различных исторических сооружений.

Фото: ДИАМ, Википедия