В 6 городах Украины запускают офлайн-школу волонтеров

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Валерия Гуржий
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В Украине запускают бесплатную двухмесячную офлайн-школу волонтеров в шести городах Украины.

Об этом сообщает Освітория.

Речь идет о Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Черкассах и Ивано-Франковске. Все участники пройдут курс теоретических лекций и практических занятий опытными волонтерами, а по завершению смогут присоединиться к одной из волонтерских инициатив Украины.

Учеба в школе предусматривает лекции и тренинги от представителей известных локальных и всеукраинских волонтерских движений, воркшопы от юристов, обмен опытом и практические задачи. Учебная программа предусматривает еженедельные встречи в течение двух месяцев в смешанном формате: онлайн и офлайн. Присоединиться может любой, несмотря на возраст или предыдущий опыт.

Набор в Школу волонтеров стартовал 12 декабря и продлится до 5 января 2024 года. После этого организаторы сформируют учебные группы и официально представят менторов программы в каждом городе.

Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке .

Фото: Unsplash\Ismael Paramo

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Опубликовано: 15 декабря 2023
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