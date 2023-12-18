Мост Метро находится в тяжелом состоянии и нуждается в ремонте – Брагинский

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Валерия Гуржий
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Мост Метро в Киеве нуждается в капитальном ремонте, но ничего критического для работы метро на нем не происходит.

Об этом сообщил генеральный директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, пишет издание "Гордон".

"Мост Метро, действительно, находится в очень тяжелом состоянии, он нуждается в капитальном ремонте. Но ничего критического со стороны метрополитена там не происходит. Сейчас объясню, почему. Мы регулярно проводим обследование наших путей специальными путеизмерительными машинами. То есть это не визуальный осмотр", – сообщил Брагинский.

Стоит добавить, что "Киевавтодор" весной объявлял тендер на разработку проектно-сметной документации для реставрации с приспособлением автопроездов моста Метро на сумму 27 млн 183 тысяч гривен.

Еще один мост закроют?
Опубликовано: 18 декабря 2023
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